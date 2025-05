Inoue nokautavo Cardenasą ir apgynė pasaulio čempiono titulą

Tai buvo tik antrasis kartas per visą karjerą, kai N. Inoue atsidūrė ant ringo grindų – antrajame raunde jis buvo paguldytas po kairiojo kablio. Visgi japonas greitai atsitiesė ir aštuntojo raundo pradžioje surengė smūgių laviną, kuri privertė teisėją Thomasą Taylorą nutraukti kovą.

Inoue with the 8th round finish to end this weekend of boxing #InoueCardenas pic.twitter.com/EaWlGN8tE3