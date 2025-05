Canelo Alvarez iškovojo IBF titulą nuobodžiausioje metų kovoje ir uždirbo įspūdingą sumą

Tai buvo pirmoji S. Alvarezo kova po to, kai jis šių metų pradžioje pasirašė pelningą keturių kovų sutartį su Saudo Arabija.

Tuo metu jis atsisakė jau beveik suderintos superkovos su Jake'u Paulu, tačiau šis sprendimas 34-erių bokso superžvaigždei pasiteisino. Devintą kartą iš eilės gindamas čempiono diržus už šeštadienio pagrindinę kovą, kaip skelbia „Marca“, jis turėjo uždirbti apie 80 milijonų JAV dolerių. Žinoma, ši suma gali dar padidėti priklausomai nuo galutinių transliacijų pardavimų rezultatų, bilietų pardavimo ir atributikos pajamų.

Skelbiama, kad W. Scullas už šią kovą su „Canelo“ turėjo uždirbti daugiau nei 3 milijonus JAV dolerių. Nors galutinė suma išlieka neaiški, bet kuriuo atveju tai yra didžiausias uždarbis per visą W. Scullo bokso karjerą.

Praėjusią naktį vykusi kova pasiekė naują bokso pasyvumo rekordą – S. Alvarezas (152) ir Williamas Scullas (293) per visą dvikovą išmetė vos 445 smūgius. Šis kuklus bendras skaičius tapo mažiausiu per visą 12 raundų kovų istoriją, kiek ją fiksuoja bokso statistikos sistema „CompuBox“ – tai daugiau nei 40 metų trunkantis laikotarpis. Iki šiol pagal „CompuBox“ statistiką, mažiausiai smūgių buvo atlikta Deontay Wilderio (204) ir Josepho Parkerio (255) kovoje – 459.

Be to, 152 smūgiai, kuriuos išmetė pats S. Alvarezas, buvo antras žemiausias individualus rezultatas per visą 12 raundų kovų „CompuBox“ istoriją.

Primename, kad sutartis, pasirašyta tarp S. Alvarezo ir Turki Al-Alshikho, apima penkias kovas, kurių bendra vertė siekia 400 milijonų JAV dolerių. Į šią sumą neįskaičiuotos pajamos iš atributikos, rėmimo sutarčių, PPV transliacijų ar su sportu nesusijusių kontraktų.