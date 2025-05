Giedrius Žibėnas apie „Ryto“ pergalę derbio metu: kaip šviežumas ir intensyvumas nulėmė sėkmę

Po pergalės šalies čempionų strategas Giedrius Žibėnas aptarė tokios mačo baigties priežastis.

„Svarbi mums pergalė. Sveikinimai sirgaliams ir žaidėjams. Kai atsilikome dviženkliu skirtumu, nebuvo jokios panikos, išlikome susikaupę ir švieži iki pat rungtynių pabaigos.

Geriausi mūsų žaidėjai, Parkeris per gynybą ir Cole‘as per puolimą žaidė 16-18 minučių. Mūsų koziris yra tokie keitimai, kas leido rungtynių pabaigoje turėti šviežesnius žaidėjus. Galbūt, varžovai neatlaikė to intensyvumo. Tikrai svarbi pergalė ir nėra čia ko slėpti“, – sakė G. Žibėnas.

– Nebuvo keista žaisti derbyje tokioje arenoje?

– Tai yra komandos sprendimas. Žinote, aš gal turiu savo nuomonę, bet aš į ekraną nesakysiu, gal kas įsižeis ar panašiai. Ar žaidėjui, ar treneriui, ar komandai, mes turime čia atvažiuoti ir žaisti, viskas su tuo yra gerai. Gera patirtis ir džiaugiuosi už žaidėjus, kurie prisitaikė prie pakitusios rutinos bei švenčia pelnytą pergalę.

– Galite papasakoti apie R.J.Cole’o progresą?

– Pagrindinis jo progresas yra psichologinis, kaip jis į viską žiūri. Rungtynes jis pradėjo pirmojo kėlinuko pabaigoje, nors planavome jį išleisti antrojo pradžioje. Tam tikros situacijos privertė išleisti jį anksčiau ir jis su tuo susitvarkė. Kitas žaidėjas – tikrai būtų reikalų, bet R.J. išlaiko savo vidinę ramybę. Jo neišmuša iš vėžių kažkoks švilpukas ar nepanaudojimas puolime. Jis žino kur ir už kokią komandą žaidžia, jaučia mus kaip trenerius. Sprendimai ir dabartinė jo forma – norėtųsi dar pusantro mėnesio tai išlaikyti. Žaidėjas, kuris antrus metus iš eilės pas mus auga.

– Stevenas Enochas šiandien jau apšilinėjo. Kiek trūksta iki grįžimo į rungtynes?

– Nedaug. Planuojame šią savaitę, aišku, su juo tardamiesi kiekvieną dieną, jis jau sportuoja individualiai, bet norime jau ir su komanda pajungti. Ir be kontakto, ir su kontaktu. Bet norime ir neforsuoti, tad mūsų planas yra labai paprastas – apšildyti jį prieš atkrintamąsias, tai bus vienerios ar kelios rungtynės.

– Esate laimėję tris derbius paeiliui, o šis buvo perkeltas į treniruočių centrą. Ar tai nėra ženklas, kad varžovai kapituliuoja kovoje dėl Vilniaus?

– Nežinau, ne man spręsti, mes stengiamės savo reikalus žiūrėti. Patikėkite, kuo giliau aš lįsiu į tą mišką... Mačiau straipsnių pavadinimus, bet tikrai jų net neatsiverčiau, nes man nereikia lįsti į tą mišką, kažką vertinti ir klausinėti vadovybės. Nereikia man į tai lįsti, yra savų darbų, patikėkite, per akis. Ne aš prie mikrofono turiu tai analizuoti.

– Kaip vertinate naudą, kurią „vilkai“ atneša Vilniui ir Lietuvos krepšiniui?

– Manau, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl „Ryto“ gerbėjų daugiau grįžo į arenas. Viena priežastis – tai, kaip mes kaunamės kiekvienose rungtynėse, niekada nepasiduodame. Mes giname čempionų titulą, kausimės iki galo ir nieko niekam lengvai neatiduosime. Antra priežastis – „vilkų“ atėjimas. Tai yra be galo stipri komanda, labai talentinga, gerai treniruojama, matote, kokias galimybes turinti. Mums atstovėti šią dvikovą nėra lengva. Tai reikalauja daug pastangų, pradedant nuo kabinetų ir baigiant sportine prasme. Tai stumia mus būti geresniais ir nemanau, kad šioje vietoje kažkas gali pralaimėti.