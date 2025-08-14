Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda apie Poderskį: valdantiesiems reikės ieškoti kito kandidato į aplinkos ministrus

2025-08-14 17:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 17:46

Kylant klausimų dėl galimų laikinojo aplinkos ministro Povilo Poderskio lobistinių interesų, valdančioji koalicija darbui naujoje Vyriausybėje turėtų deleguoti kitą ministrą, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Povilas Poderskis (nuotr. Jono Petronio)

2

„Jeigu norite apie ministrus – vienas iš tokių, sakyčiau, signalų (…) buvo nukreiptas į pono Poderskio asmenybę, nes tikrai manau, kad žmogus galėjo šioje srityje padaryti daugiau, nesukelti abejonių dėl to, ar atstovauja tam tikrų lobistinių organizacijų interesus, galėjo susilaikyti ir nuo kosminių objektų stebėjimo tolimose pasaulio šalyse“, – LNK žinioms ketvirtadienį sakė šalies vadovas.

Šią savaitę portalas „15min“ paskelbė tyrimą, kuriame teigiama, jog prieš dirbdamas politikoje P. Poderskis buvo vėjo energetikos lobistu, o jau eidamas aplinkos ministro pareigas dalyvavo rengiant liberalesnę poveikio paukščiams ir šikšnosparniams tvarką, palankią vėjo elektrinių vystytojams.

Viešojoje erdvėje paskutiniu metu nemažai klausimų taip pat sukėlė laikinojo aplinkos ministro komandiruotė į Pietų Amerikoje esančią Prancūzijos Gvianą, kur politikas esą stebėjo į kosmosą siunčiamą palydovą.

Šalies vadovo teigimu, atsižvelgus į visas šias situacijas valdančioji koalicija turėtų ieškoti alternatyvių variantų užimti aplinkos ministro postą.

„Manau, kad (…) opozicijai reikia paieškoti kito kandidato (į aplinkos ministrus – ELTA)“, – pridūrė G. Nausėda.

Prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas Eltai jau anksčiau teigė, kad šalies vadovas P. Poderskio naujoje Vyriausybėje nemato.

Kaip skelbė tyrimą atlikęs portalas „15min“, palyginus dabar galiojantį retų paukščių ir šikšnosparnių apsaugos nuo žalingo vėjo jėgainių poveikio taisyklių dokumentą su P. Poderskio siūloma redakcija matyti, kad iš senojo 46 puslapių dokumento, reglamentuojančio paukščių apsaugą, naujame projekte liko vos 8, o dalis priemonių, saugojusių paukščius, dingo.

Šią savaitę vykusiame neeiliniame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje dalyvavęs P. Poderskis teigė manantis, jog į faktinį interesų konfliktą nepakliuvo, įsipareigojo minėto projekto nepasirašyti, taip pat teigė, jog išaiškinimo dėl galimo interesų konflikto kreipėsi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK).

