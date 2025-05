Canelo Alvarezo ir Williamos Scullo kova: istoriškai pasyvus pasirodymas ir naujas bokso rekordas

Dabar jau dukart absoliučiu „super“ vidutinio svorio kategorijos čempionu tapęs S. Alvarezas dalyvavo kovoje, kuri šeštadienio vakarą Rijade (Saudo Arabija) pasiekė naują bokso pasyvumo rekordą – S. Alvarezas (152) ir Williamas Scullas (293) per visą dvikovą išmetė vos 445 smūgius. Šis kuklus bendras skaičius tapo mažiausiu per visą 12 raundų kovų istoriją, kiek ją fiksuoja bokso statistikos sistema „CompuBox“ – tai daugiau nei 40 metų trunkantis laikotarpis. Iki šiol pagal „CompuBox“ statistiką, mažiausiai smūgių buvo atlikta Deontay Wilderio (204) ir Josepho Parkerio (255) kovoje – 459.

Be to, 152 smūgiai, kuriuos išmetė pats S. Alvarezas, buvo antras žemiausias individualus rezultatas per visą 12 raundų kovų „CompuBox“ istoriją.

Nepaisant tokios abejotinos statistinės ribos, S. Alvarezas vieningu teisėjų sprendimu nesunkiai nugalėjo W. Scullą ir vėl tapo absoliučiu čempionu. Tai atvėrė kelią grandiozinei dvikovai – rugsėjo 12 dieną „Allegiant“ stadione Las Vegase jis susikaus su kitu elitiniu boksininku Terence’u Crawfordu.

Vienpusė dvikovos eiga atspindėjo keistą, o dažnai ir žiūrovus siutinantį, W. Scullo kovos stilių, kuris iš esmės buvo paremtas bandymu vengti kontaktų ir atlikti bejėgius smūgius iš distancijos.

S. Alvarezo pasirodymas sulaukė audringos kritikos iš bokso bendruomenės. Tarp kritikų buvo ir Jake’as Paulas, su kuriuo S. Alvarezas vos nepasirašė kontrakto vietoj W. Scullo.

Žemiau – kelios reakcijos į S. Canelo Alvarezo istoriškai pasyvų laimėjimą prieš W. Scullą:

CORRECTION:

FEWEST COMBINED PUNCHES THROWN IN A 12-ROUND FIGHT (NOT LANDED)

445- Canelo (152) Scull (293)

459- Wilder (204) Parker (255)

473- Ibragimov (245) Briggs (228)

490- Garcia (210) Romero (280)

499- Haney (214) Garcia (285) May 4, 2025

Per @CompuBox: Canelo's 152 thrown punches were the 2nd fewest in a 12-round fight in CompuBox's 40-year history and 15k+ fights tracked. And he still won easily against a track star. #boxing #CaneloScull — Dan Rafael (@DanRafael1) May 4, 2025

Canelo-Jake Paul would have been infinitely more interesting than that — Dan Canobbio (@DanCanobbio) May 4, 2025

This weekend's marquee shows have produced the number 1 (Canelo-Scull), number 4 (Garcia-Romero) and number 6 (Haney Ramirez) fights for lowest combined punches thrown in a 12-rounder tracked by @CompuBox. It's now up to Inoue and Espinoza to salvage a most snooze-worthy period. May 4, 2025

Embarrassing — Jake Paul (@jakepaul) May 4, 2025

im over the "happy to be here" shit with canelo — Paul Malignaggi (@PaulMalignaggi) May 4, 2025

Ok I’m not saying dude not running but I am saying if this dude was the A side and the big superstar he would win this fight off this — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 4, 2025

I don’t ever wana see Scull again. — Damian Lillard (@Dame_Lillard) May 4, 2025