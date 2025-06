Kauno Žalgirio paplūdimio futbolo komandos siekiai: čempionato laimėjimas ir ryžtingi pokyčiai 2024 metų sezone

Sezoną kauniečiai pradėjo įveikę „Dembavą“ rezultatu 6:1, po to – Prienų „7Bet-Nemuną“ 3:0. Antrajame etape komanda tvirtai dominuodama įveikė Mažeikių „Olimpo“ SC 5:0, lemiamosiose rungtynėse dėl pirmos vietos grupėje – 8:3 nepaliko šansų „Panevėžiui“ bei tapo B grupės nugalėtoja.

Šis pasirodymas „Kauno Žalgiriui“ garantavo kelialapį į liepos 26 dieną Velžyje (Panevėžio rajone) įvyksiantį finalinį etapą, kuriame pusfinalio varžove bus A grupėje antrąją vietą užėmusi Kaišiadorių O. G.

REKLAMA

REKLAMA

Nepaisant įtikinamo starto, „Kauno Žalgiriui“ vadovaujantis Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Aivaras Meškinis sako, kad dar praėjusiais metais prasidėjęs pasiruošimo procesas nebuvo absoliučiai pavykęs.

REKLAMA

„Įgyvendinta idėja tikrai dar nėra 100 procentų.

Komandoje neturime Modesto Petrausko, bet manau, kad jo žaidimas „Narjantoje“ yra labiau privalumas negu neigiamas dalykas. Tiek jis, tiek Modestas Kulikauskas turi daugiau žaidybinio laiko, o tai, galvojant apie rinktinę, yra labai svarbu“, – sakė A. Meškinis.

Komandos sėkmė sezonui turėjo ir privalumų, ir trūkumų. Išskirtinis žaidimo stilius ir strateginis pasirengimas leido komandai ne tik įveikti varžovus, bet ir parodyti tvirtą charakterį.

REKLAMA

REKLAMA

Analizuojant praėjusį ir šį sezonus galima matyti, kad „Kauno Žalgirio“ komandoje įvyko reikšmingų pokyčių. Pernai, nors ir surinkta gera sudėtis, neišlaikyta reikalingo žaidimo lygio, kurio pagrindu būtų galima laimėti svarbias rungtynes, o jau 2025 metų sezonas atnešė naujų sprendimų.

Keitėsi ne tik taktika, bet ir trenerio patirtis bei požiūris į žaidimą. Naujai įvesta sistema pabrėžia ryžtą griežtai laikytis pasirinktų principų, siekiant aukščiausių rezultatų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Pasikeitė viskas, kas galėjo pasikeisti. Dar pernai bandėme žaisti kitokį futbolą, tačiau šiemet nusprendėme eiti į priekį. Žmonės mato, kad esame vienintelė čempionato komanda, kuri bando žaisti tikrą paplūdimio futbolą.

Pernai turėjome gerą sudėtį, bet aš pats turėjau tik dviejų mėnesių treniravimo patirtį. Buvo kitoks čempionato formatas, kur užtekdavo atsivežti žaidėjus paskutiniam etapui ir galėjai laimėti“, – akcentavo A. Meškinis.

REKLAMA

– Ar galima būtų teigti, kad turint tokią stiprią komandą, sunku išlaikyti koncentraciją 100 procentų?

– Natūralu, kad per greitai įgijus rezultatą, psichologija lemia, kad neįmanoma žaisti šimtu procentų. Mes nėjome į aikštę su tikslu kažką perplėšti ar sudaužyti. Ėjome kaip komanda, ėjome tobulėti. Mes norime laikyti kamuolį. Kartais tą darėme per daug, bet mes to norėjome. Su „Panevėžiu“ ėjome laimėti, tai jau antrojo kėlinio pradžioje turėjome penkių įvarčių persvarą.

REKLAMA

– Su kokiais tikslais keliausite į finalinį turnyrą?

– Negaliu nevertinti Prienų komandos, kuri du kartus išlipo iš 0:3. Neleisime, kad taip atsitiktų ir mums, taip pat negalime nuvertinti ir Kaišiadorių, su kuriais žaisime pusfinalyje. Kupiškio komandą žinome ir žinome, ką ji gali. Mūsų tikslas nesikeičia – čempionatą baigti be lygiųjų ir be pralaimėjimų. Mums patiems nebesinori būti antros ar trečia vietos komanda. Pernai iškovojome taurę, šiemet norime pasiimti viską.