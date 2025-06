FIFA pasaulio klubų taurės rungtynėse JAV nerodomos žinutės prieš rasizmą ir diskriminaciją

Pasak kelių „The Athletic“ šaltinių, susipažinusių su FIFA pasiruošimo šiam turnyrui detalėmis, organizacija buvo parengusi kampanijos „No to Racism“ ir „No Discrimination“ reklaminę medžiagą dar prieš turnyro pradžią, tačiau ji nebuvo rodoma nei stadionuose, nei socialiniuose tinkluose per pirmuosius turnyro mačus.

Toks sprendimas žymi ryškų posūkį, lyginant su ankstesniais turnyrais – pavyzdžiui, 2023 m. moterų pasaulio čempionate Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje bei 2022 m. vyrų pasaulio čempionate Katare šios žinutės buvo rodomos stadionų ekranuose bei skelbiamos socialiniuose tinkluose.

Taip pat nebuvo jokių pranešimų stadionuose apie kovos su rasizmu protokolus ar pernai rugsėjį įvestą visuotinio gestų prieš rasizmą praktiką, kuri turėjo būti taikoma visose FIFA varžybose.

FIFA nesureagavo į „The Athletic“ klausimą, ar dėl tokios strategijos buvo tartasi su Pasaulio klubų taurės turnyre dalyvaujančiais klubais.

Sprendimo keisti ankstesnę politiką motyvai nėra viešai žinomi. Šių metų pradžioje NFL „Super Bowl“ rungtynėse tarp Kanzaso „Chiefs“ ir Filadelfijos „Eagles“ pirmąkart nuo 2021 m. nebebuvo rodomas užrašas „End Racism“. Tai plačiai interpretuota kaip ženklas apie pasikeitusią JAV visuomeninę atmosferą, kai daugelis korporacijų ir institucijų atsisako savo įvairovės, lygybės ir įtraukimo programų.

FIFA prezidentas Gianni Infantino palaikė artimus ryšius su Donaldo Trumpo administracija, dalyvavo jo inauguracijos išvakarėse, pačioje inauguracijoje ir lankėsi Baltuosiuose rūmuose. Paklausta, ar JAV politinė situacija turėjo įtakos sprendimui, FIFA atsakymo nepateikė, bet paminėjo savo įstatų nuostatą: „FIFA išlieka politiškai neutrali.“

2023 m. moterų pasaulio čempionate FIFA skatino įvairias socialines iniciatyvas – komandos kapitonės mūvėjo raiščius su užrašais „Unite for Inclusion“, „Unite for Indigenous Peoples“, „Unite for Gender Equality“, „Unite for Peace“, „Unite for Education for All“, „Unite for Zero Hunger“, „Unite for Ending Violence Against Women“ ir „Football is Joy, Peace, Love, Hope & Passion“. Šios žinutės buvo matomos ir LED reklaminiuose skydeliuose stadionuose, ir milžiniškuose ekranuose bei vėliavose.

Katare FIFA uždraudė kelioms Europos komandoms dėvėti „OneLove“ raištį, kuris buvo suprantamas kaip pozicija prieš homofobiją šalyje, kurioje kriminalizuoti tos pačios lyties santykiai, tačiau pačios FIFA kampanijos tame turnyre skelbė šūkius: „No Discrimination“, „Save the Planet“, „Protect Children“, „End Hunger“, „Education for All“ ir „Be Active“.

Šiame turnyre vienintelės viešai matomos žinutės yra bendrinis šūkis „Football Unites the World“, rodomas ant kapitonų raiščių, ir „Dance Cam“ iniciatyva, partnerystėje su Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), su užrašu „Be Active“. Nors FIFA išlaikė bendradarbiavimą su PSO, prezidentas D. Trumpas anksčiau pasirašė vykdomąjį įsaką dėl JAV pasitraukimo iš šios organizacijos.

Oficialioje FIFA pasaulio klubų taurės paskyroje „Twitter“ platformoje nėra nė vienos žinutės apie kovos su diskriminacija ar rasizmu kampanijas.

FIFA buvo paklausta „The Athletic“, ar 2026 m. pasaulio čempionate, kuris vyks JAV, Meksikoje ir Kanadoje, planuojama vėl rodyti žinutes apie kovą su diskriminacija ir rasizmu, tačiau atsakymo nesulaukta.

Vos prieš mėnesį FIFA prezidentas G. Infantino kvietė politikus ir įstatymų leidėjus visame pasaulyje prisijungti prie FIFA kovos su rasizmu ir diskriminacija, įvedant baudžiamąją atsakomybę už tokius veiksmus, teigdamas, kad „FIFA viena šios kovos nelaimės“.

„FIFA pasaulinė iniciatyva prieš rasizmą ragina futbolo bendruomenę veikti, šviesti, kelti sąmoningumą ir, kai reikia – bausti, – sakė jis. – Rasizmas ir diskriminacija – tai ne tik neteisinga. Tai nusikaltimai.“

FIFA pareiškime „The Athletic“ nepaaiškino, kodėl JAV vykstančiame turnyre buvo sumažintas kampanijų prieš rasizmą matomumas.

FIFA atstovas spaudai teigė: „FIFA laikosi griežtos nulinės tolerancijos politikos visų formų diskriminacijos ir rasizmo atžvilgiu. Šis įsipareigojimas neseniai dar kartą buvo patvirtintas vienbalsiu FIFA Tarybos sprendimu priimant atnaujintą FIFA drausmės kodeksą, kuris numato naujas priemones kovoti su rasistiniais išpuoliais, įskaitant ilgesnes minimalias diskvalifikacijas ir griežtesnes finansines baudas, apie kurias buvo informuotas 75-asis FIFA kongresas Asunsjone šių metų gegužę.“

Taip pat buvo patvirtinta, kad esant incidentams galioja FIFA trijų žingsnių antidiskriminacinė procedūra, o žaidėjams ir rungtynių teisėjams prieinama socialinių tinklų apsaugos paslauga, padedanti filtruoti ir slėpti įžeidimus jų paskyrose.