Milano „Inter“ ir „Monterrey“ FIFA klubų taurėje sužaidė lygiosiomis – Sergio Ramoso įvartis, Martinezo atsakomasis ir neišnaudotos progos

Veteranas iš Ispanijos Sergio Ramosas pirmajame kėlinyje pelnė įspūdingą įvartį galva ir Pietų Kalifornijoje pradžiugino Meksikos komandą palaikiusią publiką. Šios rungtynės taip pat buvo „Monterrey“ trenerio Domeneco Torento debiutas.

Lautaro Martinezas rezultatą išlygino dar iki pertraukos, tačiau daugiau įvarčių Milano klubas nepelnė, nors turėjo net 62 proc. kamuolio kontrolės. Tuo metu „Monterrey“ atliko tik vieną smūgį į vartų plotą.

42' INTER MILAN GOAL | Lautaro Martínez



⚽️ TIED UP! LAUTARO levels the score! 🔥🔵⚫️



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/RAGYWB3BLR — DAZN Football (@DAZNFootball) June 18, 2025

„Tai buvo labai sunkios rungtynės prieš puikius varžovus – Čempionų lygos finalininkus. Žinojome, kokio fizinio pasirengimo prireiks“, – po dvikovos sakė S. Ramosas.

68-ąją minutę L. Martinezas dar kartą pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau buvo užfiksuota nuošalė. Abi komandos turėjo progų pergalę išplėšti paskutinėmis minutėmis, o „Inter“ kapitonas per pridėtą laiką dar ir užsidirbo geltoną kortelę.

C. Chivu starto sudėtyje pasirinko tik septynis žaidėjus, kurie žaidė Simone Inzaghio vadovautoje komandoje Čempionų lygos finale. Puolėjas Marcusas Thuramas aikštėje pasirodė antrajame kėlinyje, pakeisdamas 22-ejų Sebastianą Espositą, kuriam tai buvo pirmasis mačas „Inter“ ekipoje nuo 2020-ųjų. Nuo to laiko jis buvo paskolintas net septynis kartus.

As things stand: #FIFACWC Groups E and F. 📊 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) June 18, 2025

Trečiadienį Madrido „Real“ – „Al Hilal“ rungtynes nuo 21.50 val. stebėkite per TV3, o dar daugiau FIFA pasaulio futbolo klubų taurės rungtynių parodys Go3.

Tuo tarpu F grupėje „Mamelodi Sundowns“ iškovojo pirmąją pergalę FIFA Pasaulio klubų taurėje, kai Orlando mieste vykusiose rungtynėse Pietų Afrikos klubas 1:0 įveikė „Ulsan HD“.

29-ąją minutę Iqraamas Raynersas pasižymėjo po kampinio, nukreipdamas kamuolį į vartus prie artimojo virpsto. Vis dėlto, įvartis buvo atšauktas po VAR peržiūros – teisėjai nustatė, kad paskutinis lietimas buvo ranka.

Mamelodi thought they had it... ❌

But VAR steps in—no goal.

Drama in the Club World Cup! 🎥🛑



Mamelodi thought they had it... ❌

But VAR steps in—no goal.

Drama in the Club World Cup! 🎥🛑

Watch Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns FC on SuperSport / All FIFA Club World Cup games on https://t.co/i0K4eUtwwb #UHDEST pic.twitter.com/pHQ4Kz2ksH

Tačiau jau po septynių minučių I. Raynersas vėl atsidūrė dėmesio centre – gavęs perdavimą iš Lucaso Ribeiro, jis nuostabiu smūgiu su išorinės dešinės pėdos dalimi pasiuntė kamuolį į apatinį kairį vartų kampą ir išvedė „Sundowns“ į priekį.

36' MAMELODI SUNDOWNS GOAL | Rayners



The net ripples — @Masandawana strike first! 💥🇿🇦



The net ripples — @Masandawana strike first! 💥🇿🇦

Watch Ulsan HD vs Mamelodi Sundowns FC on SuperSport / All FIFA Club World Cup games on https://t.co/i0K4eUtwwb #UHDEST pic.twitter.com/AKxAoVwyEp

Ulsano ekipai vos nepavyko išlyginti rezultato dar prieš pertrauką – Seongas-Beomas Ko pavojingai smūgiavo link viršutinio dešinio kampo, tačiau kamuolį nuo vartų linijos galva išmušė Divine'as Lunga.

Antrajame kėlinyje pavojingų epizodų prie abiejų vartų buvo nedaug. Geriausia proga kilo praėjus aštuonioms minutėms po pertraukos – L. Ribeiro bandė užsukti kamuolį į tolimąjį viršutinį kairį kampą, tačiau vienas Ulsano gynėjų spėjo atlikti puikų bloką.

Artėjant paskutinėms rungtynių minutėms „Sundowns“ visiškai kontroliavo žaidimą.

Nors rungtynių pabaigoje Pietų Korėjos čempionai dar bandė spausti, Miguelio Cardoso vadovaujami „Sundowns“ išsaugojo pergalę ir po Dortmundo „Borussia“ bei „Fluminense“ nulinėmis lygiosiomis pasibaigusio susitikimo pakilo į pirmąją F grupės vietą.