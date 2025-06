„Alpine“ pilotas sukėlė pavojingą incidentą: Piastri vos išvengė nelaimės Austrijos GP lenktynėse

Stabiliai antrą vietą užėmęs australas priartėjo prie ratu atsiliekančio „Alpine“ naujoko Franco Colapinto, kuris tuo metu kovojo su Yuki Tsunoda („Red Bull“) ir, regis, nepastebėjo vieno iš lyderių. Argentinietis neužleido vietos trasoje, o O. Piastri teko išvažiuoti ant žolės. Nors situacija baigėsi be pasekmių, teisėjai F. Colapinto skyrė 5 sek. baudą.

Look out, Franco! Oscar Piastri is forced onto the grass by Colapinto 😰 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/EhgL70DnuJ

Australo reakcija per radijo ryšį buvo greita ir kandžiai ironiška:„Po tiek metų ‘Alpine’ vis dar sugalvoja, kaip su*ikti man reikalus.“

Komentaras netruko sukelti diskusijų – daugeliui jis priminė 2022 metų istoriją, kai tarp O. Piastri ir „Alpine“ kilo viešas ginčas dėl sportininko ateities. Tą vasarą „Alpine“ paskelbė, jog kito sezono pagrindiniu pilotu taps jų jaunimo programos narys ir atsarginis lenktynininkas O. Piastri. Visgi vos po kelių valandų australas paneigė šią informaciją, o netrukus paaiškėjo, kad jis jau anksčiau buvo pasirašęs sutartį su „McLaren“.

„Alpine“ vadovybė kaltino Piastri nelojalumu ir piktinosi, kad į jį buvo investuota daug išteklių, tačiau FIA Kontraktų pripažinimo komisija galiausiai pripažino, kad „Alpine“ neturi teisinės galios reikalauti sportininko pasilikimo. „McLaren“ paskelbė, jog sutartis su O. Piastri buvo sudaryta dar 2022 m. liepos 4 d.

"alpine still find a way to fuck me up all these years later huh" OSCAR 💀 pic.twitter.com/YTPKfiNvM6

