Austrijoje – „išmuštas“ iš trasos Verstappenas, užsidegęs Sainzo bolidas ir „McLaren“ dublis

Startavus be didesnių incidentų lyderių gretose, Lando Norrisas („McLaren“) išlaikė pirmąją vietą, o jo komandos draugas Oscaras Piastri aplenkė Charlesą Leclercą („Ferrari“) ir pakilo į antrą poziciją. Tuo tarpu Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) trumpam prarado ketvirtą vietą George'ui Russellui („Mercedes“), tačiau netrukus ją susigrąžino.

If I had a nickel for every time Carlos Sainz’s caught fire at the Austrian GP, I'd have two nickels. Which isn't a lot, but it's weird that it happened twice… #F1 #AustriaGP pic.twitter.com/PWoUdTvFwd

