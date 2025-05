Ispanijos GP sensacija: „McLaren“ užima pirmąją eilę po 27 metų, Verstappenas ir Russellas – vienodu greičiu

„McLaren“ pilotas paskutiniu bandymu ratą apsuko per 1 min. 11.546 sek. ir aplenkė komandos draugą britą Lando Norrisą (1:11.755), kuris prieš tai naudojosi O. Piastri „oro maišu“. Tai pirmas kartas Barselonoje nuo 1998 m., kai „McLaren“ užėmė visą pirmą startinę eilę. Prieš 27 metus „pole“ poziciją iškovojo Mika Hakkinenas , o antras buvo Davidas Coulthardas .

Piastri being told about Norris getting the tow:



📻 Stallard: "Watch for Lando opening close behind."

📻 Piastri: "Cheeky."#F1 #SpanishGP

