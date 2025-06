F-1 gerbėjus papiktino Kanados GP reklama su tragiška Riccardo Paletti avarija

Italas 1982 m. žuvo Kanados GP lenktynėse, kai trenkėsi į prieš pat startą sugedusį Didier Pironi bolidą. Trasos maršalai tuomet net 25 minutes negalėjo ištraukti R. Paletti iš bolido. Tik tada sportininkas buvo išskraidintas į ligoninę, kur konstatuota jo mirtis.

REKLAMA

REKLAMA

„Formulės 1“ fanai, pamatę „Sky Sports F1“ kanalo reklamą, buvo negailestingi.

„Tai šlykštu ir niekaip negali būti pateisinama. Mirtimi pasibaigusios avarijos vaizdai rodomi skambant „Hollaback Girl“ dainai. Kaip jūs drįsote taip pasielgti?“, – klausė vienas iš fanų.

REKLAMA

@F1 I am absolutely disgusted to see @SkySportsF1 promote the #F1 #CanadianGP using footage of Riccardo Paletti’s awful fatal accident from the 1982 race set to Christiana Aguilera’s Hollaback Girl. That is just a sickening choice and absolutely appalling. How dare they do that! — Racing Insider (@racing_insider) June 1, 2025

For actual fuck’s sake @F1 @SkySportsF1 @fia - which of you brainiacs thought that inserting footage of Riccardo Paletti’s fatal Montreal crash in the #CanadianGP sizzle reel was a good idea? REKLAMA REKLAMA June 1, 2025

Using the fatal accident of Riccardo Paletti to advertise the Canadian Grand Prix? Are you ok over there @SkySportsF1 I guess it doesn't matter because the driver wasn't British? — Gio (@GMatthias_r) June 1, 2025

Kitas pridėjo: „Ar jūs tikrai rodėte Paletti mirtinos avarijos vaizdus, reklamuodami Kanados GP? Eikit po velnių“.

Did Sky just use the video of Riccardo Paletti’s death in that promo video for Canada? Holy fuck.. — Isaac 🇦🇺 (@isaswomufc) June 1, 2025

Kanados GP lenktynės birželio 15 d. vyks Monrealyje.