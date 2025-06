Verstappeno incidentas su Russellu: fanai reikalauja diskvalifikacijos, Rosbergas kritikuoja teisėjus

Teisėjai „Red Bull“ lyderiui galiausiai skyrė 10 baudos sekundžių, bet fanai, prisiminę ankstesnius tokius epizodus, neabejoja, kad M. Verstappenas išsisuko per lengvai.

Drama in the closing stages of the race! 😱 Max Verstappen drops to P10 following a 10-second penalty for causing a collision with George Russell #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/anhkyJ92pk

Ne vienas fanas M. Verstappeno elgesį lygino su Michaelio Schumacherio veiksmu 1997 m., kai jis rėžėsi į pagrindinį savo konkurentą dėl čempiono titulo Jacquesą Villeneuve‘ą. Už tai buvo anuliuoti visi tais metais M. Schumacherio pasiekti asmeniniai rezultatai – pilotų įskaitoje jis buvo diskvalifikuotas.

1996 Schumacher deliberately crashed in Villeneuve - lost all seasons points, DSQ from championship



Max clearly and deliberately drove into George because he was unhappy. When asked if deliberate he said “does it matter?”



As a minimum has to be a race ban#F1 #SpanishGP