Piastri triumfavo Belgijos GP sprinto kvalifikacijoje, Hamiltonas liko tarp autsaiderių

Penktadienį vykusioje sprinto kvalifikacijoje nugalėjo sezono lyderis australas Oscaras Piastri („McLaren“, 1:40.510 min.). Jis įtikinamai aplenkė net artimiausius konkurentus – olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“, 1:40.987) bei komandos draugą britą Lando Norrisą („McLaren“, 1:41.128).

Dviprasmiška kvalifikacija buvo „Ferrari“ komandai. Monakietis Charlesas Leclercas iškovojo 4-ą vietą (1:41.278), bet nesėkmė ištiko britą Lewisą Hamiltoną. Daugkartinis pasaulio čempionas pirmoje kvalifikacijos dalyje apsisuko, užėmė vos 18-ą vietą (1:43.408) ir nepateko į antrą kvalifikacijos dalį. „Sky Sports“ ekspertų teigimu, apsisukimas įvyko ne dėl L. Hamiltono klaidos, o dėl problemų su bolidu.

Here's the moment Lewis went spinning out of SQ1#F1Sprint #BelgianGP pic.twitter.com/CCoDXenZAu