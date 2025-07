Atšvęsti kartu ypatingos progos, į sostinės senamiesčio širdyje įsikūrusio „In Vino“ šeima pakvietė kelis šimtus artimiausių ir lojaliausių draugų: nuo meno žmonių, kūrybininkų, studentų iki žinomų šalies atlikėjų, rašoma pranešime spaudai.

Legendinis sostinės baras su gausiu būriu žvaigždžių audringai atšventė jubiliejų: atvyko ir Monika Pundziūtė (104 nuotr.) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) +100 Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė) Legendinis sostinės baras „In Vino” su būriu žvaigždžių audringai atšventė 20-metį (nuotr. Valerija Stonytė)

(104 nuotr.) FOTOGALERIJA. Legendinis sostinės baras su gausiu būriu žvaigždžių audringai atšventė jubiliejų: atvyko ir Monika Pundziūtė

Pasveikinti legendinio baro ir susitikti su bičiuliais atvyko stilistė Milda Metlovaitė, aktorė Toma Vaškevičiūtė, nuomonės formuotojas Naglis Bierancas, prodiuseris Gediminas Jaunius, aktorius Gytis Ivanauskas, dainininkė Monika Pundziūtė, atlikėjai Norbertas bei Adomas Vyšniauskas ir daugelis kitų.

REKLAMA

REKLAMA

Baro siela Justina Gaižauskaitė ne tik sveikino susirinkusius ilgamečius baro bičiulius, bet ir pasidalino šios vietos sėkmės paslaptimi: „Prieš du dešimtmečius tai buvo pats pirmasis vyno baras Vilniuje. Tuomet norėjome visus supažindinti su vyno kultūra, bet gali būti, jog tais laikas vis tik daugiau parduodavome alaus, nei vyno. Tačiau pamažu ši vieta tapo tiek menininkų, tiek žvaigždžių, tiek ir visų gerą laiką mėgstančių žmonių susibūrimo vieta, kurioje visi buvo lygūs. Aš manau, kad šios vietos sėkmės paslaptis nėra geras vynas ar maistas. Tai – žmonės. Mūsų komanda, kuri spinduliuoja šiluma, draugiškumu ir labai gerai žino, kad tai, kas vyksta In Vino – lieka In Vino.“

REKLAMA

Prieš du metus legendinės vietos valdymą perėmęs Saulius Galdikas pripažįsta, jog tai, kad „In Vino“ dirba jau du dešimtmečius – išskirtinai ten susirenkančių žmonių nuopelnas.

„Nors formaliai In Vino priklauso mums, bet šios vietos fenomenas jau seniai priklauso miestui ir bendruomenei. Vienetai Vilniaus vietų išgyvena ilgiau nei 20 metų. Labai džiaugiamės pasitaikiusia galimybe prisijungti ir prisidėti prie In Vino atgimimo, kuris aiškiai jaučiamas paskutinius kelis metus. Norime ir toliau išlikti aktualiu baru, kuris suburia geriausius Vilniaus žmones kartu. Esame labai dėkingi ilgamečiams klientams, palaikiusiems sunkiausiais metais. Esame dėkingi ir tiems, kurie mus atrado naujai. Ypatingą In Vino aurą kuriame kartu – tikrai turime kuo didžiuotis ir dėl ko stengtis.“

REKLAMA

REKLAMA

Gimtadienio metu susirinkę svečiai ne tik prisiminė beprotiškiausias ir jau legendinėmis tapusias šios vietos istorijas, bet ir mėgavosi skirtingų vynų selekcija ir kultiniu baro maistu bei ne viena muzikine staigmena.

Vakaro atmosferą nuo pat pietų kūrė už pulto stovėjęs Neivaldas, gyva muzika dalinosi šiame bare gimęs „May Mo“ kolektyvas, o kad vakaras užsitęstų iki pat paryčių pasirūpino energiją užkūręs „Mums pora šampano“ didžėjų duetas.