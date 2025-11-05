Rinktinės kapitonė įvertino atrankos burtus: „Tikiu, kad galime laimėti“

Juose savo pirmąsias varžoves sužinojo ir Lietuvos moterų rinktinė. Mūsų šalies futbolininkės pirmame etape žais prieš Bosnijos ir Hercegovinos, Estijos ir Lichtenšteino komandas.
Burtus gyvai stebėjo ir Lietuvos moterų rinktinės kapitonė Milda Liužinaitė, kuri po burtų pasidalino mintimis apie juos.
„Pirmoji reakcija tokia, kad grupė yra gera, žinome visas varžoves, labai gerai pažįstame Estiją. Juokėmės, nes jau planavome su jomis žaisti kontrolines rungtynes.
Apskritai, grupė yra gera, esame laimingos ir jau laukiame kitų metų“, – pasakojo žaidėja.
Pirmas atrankos etapas bus žaidžiamas kitų metų kovo, balandžio ir birželio mėnesiais, visos šalys tarpusavyje sužais po du kartus.
„Tikiu, kad galime laimėti. Bus nelengva, nes varžovės taip pat geros. Bet tai yra futbolas ir kiekvieną kartą turi kautis dėl pergalės“, – akcentavo M. Liužinaitė.
Visi C diviziono grupių burtai:
C divizionas
1 grupė: Bosnija ir Hercegovina, Estija, Lietuva, Lichtenšteinas.
2 grupė: Kroatija, Kosovas, Bulgarija, Gibraltaras.
3 grupė: Vengrija, Azerbaidžanas, Šiaurės Makedonija, Andora.
4 grupė: Graikija, Farerų Salos, Sakartvelas.
5 grupė: Rumunija, Kipras, Moldova.
6 grupė: Baltarusija, Kazachstanas, Armėnija.
Šešių C diviziono grupių nugalėtojos bei dvi geriausias antrąsias vietas užėmusios rinktinės pateks į kitą atrankos etapą, kur susitiks su aštuoniomis antrąsias bei trečiąsias vietas A diviziono keturiose grupėse užėmusiomis komandomis.
Finalinis čempionato etapas 2027-aisiais vyks Brazilijoje.
