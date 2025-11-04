 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos moterų futbolo rinktinė sužinojo varžoves pasaulio čempionato atrankoje

2025-11-04 18:59
2025-11-04 18:59

Antradienio popietę Šveicarijoje buvo ištraukti 2027-ųjų FIFA moterų pasaulio čempionato Europos zonos atrankos burtai.

Lietuvos moterų futbolo rinktinė | Elvio Žaidario nuotr.

Antradienio popietę Šveicarijoje buvo ištraukti 2027-ųjų FIFA moterų pasaulio čempionato Europos zonos atrankos burtai.

0

Juose būsimus varžovus sužinojo ir Lietuvos rinktinė.

Mūsiškės pateko į atrankos pirmąją grupę grupę, kur teks žaisti su Bosnijos ir Hercegovinos, Estijos bei Lichtenšteino rinktinėmis.

Primename, kad Europos zonos atranka vyksta panašiu į Tautų lygą principu. Pirmame etape komandos suskirstomos į krepšelius, pagal kuriuos ir traukiami burtai. Lietuvos rinktinė šiuo metu yra C divizione, tai reiškia, kad pirmame atrankos etape lietuvių laukia kovos su panašaus pajėgumo varžovėmis.

Visi C diviziono grupių burtai:

C divizionas

1 grupė: Bosnija ir Hercegovina, Estija, Lietuva, Lichtenšteinas.

2 grupė: Kroatija, Kosovas, Bulgarija, Gibraltaras.

3 grupė: Vengrija, Azerbaidžanas, Šiaurės Makedonija, Andora.

4 grupė: Graikija, Farerų Salos, Sakartvelas.

5 grupė: Rumunija, Kipras, Moldova.

6 grupė: Baltarusija, Kazachstanas, Armėnija.

Šešių C diviziono grupių nugalėtojos bei dvi geriausias antrąsias vietas užėmusios rinktinės pateks į kitą atrankos etapą, kur susitiks su aštuoniomis antrąsias bei trečiąsias vietas A diviziono keturiose grupėse užėmusiomis komandomis.

Pirmo etapo atrankos langai numatyti kitų metų kovo, balandžio ir birželio mėnesiais.

Finalinis čempionato etapas 2027-aisiais vyks Brazilijoje.

