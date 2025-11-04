 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Dominykas Dirkstys „UTMA 15“ kovos dėl čempiono diržo

2025-11-04 17:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-04 17:59

UTMA organizacijos absoliučios svorio kategorijos lyderis Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) lapkričio 28-ą dieną „UTMA 15“ turnyre stos į kovą dėl čempiono diržo.

Dominykas Dirkstys – Naglis Kanišauskas kovos akimirka | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

UTMA organizacijos absoliučios svorio kategorijos lyderis Dominykas Dirkstys (10-2 UTMA) lapkričio 28-ą dieną „UTMA 15" turnyre stos į kovą dėl čempiono diržo.

0

UTMA paskelbė, kad D. Dirkstys svorio kategorijoje iki 86 kg pagal kikbokso taisykles kovos su latviu Ričardu Ozolu. Tai bus penkių raundų kova.

R. Ozolas (5-4 MMA) kovojo „Brave CF“ ir UTMA bendrame turnyre Vilniuje, kur narve pagal MMA taisykles pirmajame raunde nokautavo Sakartvelo kovotoją Tornike Gigauri.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Dirkstys paskutinį kartą UTMA ringe pasirodė 2025 m. rugsėjo 27-ą, kai svorio kategorijoje iki 86 kg techniniu nokautu pirmajame raunde nugalėjo Naglį Kanišauską (1-1 UTMA).

UTMA turnyruose svorio kategorijoje iki 86 kg iki šiol vyko vos kelios kovos: Deividas Jemeljanovas nugalėjo Rytį Vaitkevičių ir Evaldą Beleišį, tuo tarpu D. Dirkstys – N. Kanišauską.

Prieš tai D. Dirkstys UTMA organizacijose kovojo svorio kategorijose iki 84, 88, 82 ar 81 kg.

Šiame turnyre taip pat Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA)kovos dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo su Mantvydu Peredniu (4-2 UTMA).

 

