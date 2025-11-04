Dominykas Dirkstys „UTMA 15“ kovos dėl čempiono diržo

UTMA paskelbė, kad D. Dirkstys svorio kategorijoje iki 86 kg pagal kikbokso taisykles kovos su latviu Ričardu Ozolu. Tai bus penkių raundų kova.
R. Ozolas (5-4 MMA) kovojo „Brave CF“ ir UTMA bendrame turnyre Vilniuje, kur narve pagal MMA taisykles pirmajame raunde nokautavo Sakartvelo kovotoją Tornike Gigauri.
D. Dirkstys paskutinį kartą UTMA ringe pasirodė 2025 m. rugsėjo 27-ą, kai svorio kategorijoje iki 86 kg techniniu nokautu pirmajame raunde nugalėjo Naglį Kanišauską (1-1 UTMA).
UTMA turnyruose svorio kategorijoje iki 86 kg iki šiol vyko vos kelios kovos: Deividas Jemeljanovas nugalėjo Rytį Vaitkevičių ir Evaldą Beleišį, tuo tarpu D. Dirkstys – N. Kanišauską.
Prieš tai D. Dirkstys UTMA organizacijose kovojo svorio kategorijose iki 84, 88, 82 ar 81 kg.
Šiame turnyre taip pat Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus (5-5 UTMA)kovos dėl svorio kategorijos iki 77 kg čempiono titulo su Mantvydu Peredniu (4-2 UTMA).
