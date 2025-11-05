Žinomos pereinamųjų A lygos rungtynių datos

Sostinės ekipa užsitikrino 9-ąją vietą Lietuvos čempionate ir dėl galimybės varžytis 2026 metų pirmenybėse susigrums su Klaipėdos „Neptūnu“, kuris Pirmoje lygoje finišavo antras. „Riteriai“ pereinamųjų dvikovų serijoje žais pirmą kartą, klaipėdiečiai – antrą, debiutinis bandymas buvo įprasmintas pralaimėjimu Telšių „Džiugui“.
Pirmoji akistata lapkričio 15 dieną, šeštadienį, nuo 14 val. bus žaidžiama Klaipėdos miesto centriniame stadione. Atsakomasis susitikimas – lapkričio 22-ąją, šeštadienį, taip pat prasidės 14 val. ir vyks FK „Žalgiris“ namų stadione.
„Riteriai“ lapkričio 8-ąją ketvirtąjį Lietuvos čempionato ratą užbaigs su Alytaus DFK „Dainava“, klaipėdiečiai diena vėliau namuose priims „Panevėžys“ B futbolininkus.
