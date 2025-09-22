Vorai jūsų namuose nebesilankys: įsidėmėkite šiuos patarimus

Specialistai dalijasi dviem paprastomis taisyklėmis, kurios padės sumažinti šių nepageidaujamų svečių jūsų namuose, rašoma express.co.uk.
Kodėl vorai rudenį lenda į namus?
Rugsėjį oras tampa vėsesnis bei drėgnesnis. Tuomet vorai ima ieškoti šiltesnių ir sausesnių vietų. Tai taip pat žymi jų poravimosi sezono pradžią, todėl patinai seka paskui pateles į šiltus žmonių namus.
„Rudenį trumpėjančios dienos ir šaltesnis, drėgnesnis oras žymi vorų sezono pradžią. Būtent tada jie ieško vietos pasislėpti ir sušilti – dažnai tai būna mūsų namai“, – aiškina kenkėjų naikinimo tarnybos „Pest UK“ atstovas.
Norint sumažinti vorų skaičių namuose, pakanka laikytis dviejų paprastų taisyklių:
- Naktį laikyti langus uždarytus. Dauguma vorų yra naktiniai, todėl uždaryti langai ir durys nakties metu užkirs jiems kelią patekti į namus.
- Užsandarinti plyšius. Patikrinkite, ar nėra plyšių sienose, vamzdynuose, durų rėmuose bei aplink langus. Net ir mažos skylės gali tapti keliu vorams – jas būtina užtaisyti.
Kvapai, kurie atbaido vorus
Ekspertai taip pat rekomenduoja naudoti tam tikrus kvapus, nes vorai nemėgsta stiprių aromatų.
Efektyvūs gali būti šie:
- citrusiniai vaisiai (citrinos, žaliosios citrinos, apelsinai),
- eukaliptas,
- arbatmedis,
- pipirmėtė,
- actas.
„Actas taip pat padeda atbaidyti vorus, tačiau daugelis žmonių nelabai mėgsta jo kvapą. Visgi šiais kvapais verta patrinti ar papurkšti palanges bei durų rėmus, kad vorai nesiveržtų į namus“, – pataria specialistas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!