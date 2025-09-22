Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Vorai jūsų namuose nebesilankys: įsidėmėkite šiuos patarimus

2025-09-22 07:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-22 07:45

Rudenį kartu su vėsesniu ir drėgnesniu oru į namus vis dažniau užklysta vorai. Tai – jų poravimosi sezonas, kai patinai aktyviai ieško patelių, o šiltesni kambariai tampa puikia vieta slėptis ir peržiemoti. Dėl šios priežasties daugelis žmonių pastebi, kad rugsėjį vorų namuose atsiranda daugiau nei įprastai.

Voras (nuotr. 123rf.com)

Specialistai dalijasi dviem paprastomis taisyklėmis, kurios padės sumažinti šių nepageidaujamų svečių jūsų namuose, rašoma express.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kodėl vorai rudenį lenda į namus?

Rugsėjį oras tampa vėsesnis bei drėgnesnis. Tuomet vorai ima ieškoti šiltesnių ir sausesnių vietų. Tai taip pat žymi jų poravimosi sezono pradžią, todėl patinai seka paskui pateles į šiltus žmonių namus.

„Rudenį trumpėjančios dienos ir šaltesnis, drėgnesnis oras žymi vorų sezono pradžią. Būtent tada jie ieško vietos pasislėpti ir sušilti – dažnai tai būna mūsų namai“, – aiškina kenkėjų naikinimo tarnybos „Pest UK“ atstovas.

REKLAMA

Norint sumažinti vorų skaičių namuose, pakanka laikytis dviejų paprastų taisyklių:

  • Naktį laikyti langus uždarytus. Dauguma vorų yra naktiniai, todėl uždaryti langai ir durys nakties metu užkirs jiems kelią patekti į namus.
  • Užsandarinti plyšius. Patikrinkite, ar nėra plyšių sienose, vamzdynuose, durų rėmuose bei aplink langus. Net ir mažos skylės gali tapti keliu vorams – jas būtina užtaisyti.

Kvapai, kurie atbaido vorus

Ekspertai taip pat rekomenduoja naudoti tam tikrus kvapus, nes vorai nemėgsta stiprių aromatų.

Efektyvūs gali būti šie:

  • citrusiniai vaisiai (citrinos, žaliosios citrinos, apelsinai),
  • eukaliptas,
  • arbatmedis,
  • pipirmėtė,
  • actas.

„Actas taip pat padeda atbaidyti vorus, tačiau daugelis žmonių nelabai mėgsta jo kvapą. Visgi šiais kvapais verta patrinti ar papurkšti palanges bei durų rėmus, kad vorai nesiveržtų į namus“, – pataria specialistas.

