Daugelis nežino, kam naudojamas šis trintuvės šonas: atskleidė tiesą

Pasirodo, kai kurie įprasti virtuvės daiktai slepia kur kas daugiau funkcijų, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Naujausias atradimas, apie kurį kalba daugelis, atskleidžia paslaptį, kuri ilgą laiką kėlė klausimų net patyrusiems gamintojams. Žmones ypač nustebina faktas, kad kiekviena keturkampės trintuvės pusė turi savo paskirtį, rašoma mirror.co.uk.
Paaiškino, kokią funkciją atlieka ši trintuvės pusė
Nors nenuostabu, kad trintuvė padeda susmulkinti maistą, galbūt nežinote, kaip geriausiai panaudoti kiekvieną pusę. Tas pats pasakytina ir apie vieną žmogų, kuris „Reddit“ svetainėje paklausė, kam naudojamas trintuvės šonas su mažiausiomis skylutėmis. Po įkelta nuotrauka jis parašė: „Ar kas nors naudoja šią trintuvės dalį? Kam ji skirta?“.
Komentaruose autorius pridūrė: „Niekada nenaudojau šios pusės, nes kartą pabandęs tik susižalojau pirštus. Sūriui tarkuoti naudoju tik kitą trintuvės pusę“. Pasirodo, kad jis nebuvo vienintelis, kuriam nebuvo aiški šios trintuvės dalies paskirtis.
Lygiai taip pat sutrikęs kitas komentatorius rašė: „Aš turiu būtent tokią pačią... ir aš maniau, kad šia puse sutarkuosiu sūrį smulkiau, tačiau, vos pabandęs, nusitarkavau krumplius“. Tuo tarpu kažkas kitas šmaikštavo
„Labai patogu smulkinti valymo kempinėles“. Džiugu, kad patarimais pasidalijo ir nemažai išmintingų maisto ruošėjų.
Vienas atsakė: „Taip, bet prireikė metų, kol išsiaiškinome, kad parmezaną ir citrinos / apelsino / laimo žieveles geriausia susmulkinti kaip tik šia trintuvės puse“.
Antrasis pasiūlė: „Šia puse susmulkinsite kietąjį sūrį ar muskato riešutą, o gal imbierą“. O dar kažkas pridūrė: „Tarkuojant šia puse bulves, iškepsite skaniausius bulvinius blynus!“.
Atskleidė tiesą
Visų spėjimus patvirtino maisto ekspertai svetainėje Marthastewart.com. Anot jų, „Mažesnės smulkinimo angos skirtos smulkiai sutarkuoti sūrį, šokoladą, daržoves ir kt.“
Per mažiausias skylutes sutarkuoto sūrio smulkūs gabalėliai lengvai ištirps padažuose ar salotose, arba, kaip siūlė „Reddit“ vartotojai, lengvai pašalinsite citrusinių vaisių žieveles ar sutarkuosite muskato riešutą.
Tuo tarpu trintuvės šonas su plačiais plyšiais naudojamas pjaustymui. O pusė su didžiausiomis smulkinimo skylutėmis – kurią daugelis iš mūsų dažniausiai naudoja – skirta puskiečiam sūriui, morkoms ir obuoliams tarkuoti“.
