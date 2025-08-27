Jasikevičiaus prognozė: Lietuva medalių neiškovos, o latviai užims trečiąją vietą

„Eurohoops“ surengtoje apklausoje lietuvis prognozavo, kad auksą iškovos Serbija, sidabrą – Vokietija, o trečiąją vietą užims Latvija.
MVP titulą jis prognozuoja Serbijos žvaigždei Nikola Jokičiui.
Panašią poziciją išsakė ir Kauno „Žalgiryje“ žaidęs Bryantas Dunstonas. Jo rinktinių prognozė eilės tvarka yra Serbija, Prancūzija ir Vokietija. MVP apdovanojimą taip pat žada N. Jokičiui.
