  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Jasikevičiaus prognozė: Lietuva medalių neiškovos, o latviai užims trečiąją vietą

2025-08-27 11:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 11:41

Šarūnas Jasikevičius netiki, kad Lietuvos rinktinė šiame Europos čempionate iškovos medalį ir jį prognozuoja kaimynams latviams.

Šarūnas Jasikevičius | Scanpix nuotr.

0

„Eurohoops“ surengtoje apklausoje lietuvis prognozavo, kad auksą iškovos Serbija, sidabrą – Vokietija, o trečiąją vietą užims Latvija.

MVP titulą jis prognozuoja Serbijos žvaigždei Nikola Jokičiui.

Panašią poziciją išsakė ir Kauno „Žalgiryje“ žaidęs Bryantas Dunstonas. Jo rinktinių prognozė eilės tvarka yra Serbija, Prancūzija ir Vokietija. MVP apdovanojimą taip pat žada N. Jokičiui.

