Paskutinis monstras „Formulėje 1“: variklis, kuris prieš 20 metų turėjo peržengti 1000 AG ribą

Nors šie monstrai iš „Formulės-1“ dingo lygiai prieš 20 metų, jų ausis veriantis riksmas iki šiol kelia nostalgiją fanams ir net priverčia FIA vadovus svajoti apie jų sugrįžimą. O pačiu galingiausiu ir paskutiniu šios išnykusios rūšies atstovu tapo 2005-ųjų „Honda“ šedevras.
Jeigu kada nors naršėte po neišsemiamus „Youtube“ klipų klodus, turėtumėte suprasti kokias emocijas sukeldavo šių variklių skleidžiami garsai.
Tai buvo tyra, mechaninė agresija, kurios taip trūksta šiuolaikinėms hibridinėms jėgainėms. Nostalgija tokia stipri, kad net FIA prezidentas Mohammedas bin Sulayemas ne kartą bandė iškelti V10 variklių sugrąžinimo idėją, tačiau gamintojų veto šias svajones palaidojo.
Viršūnių viršūnė
2005-aisiais konkurencija tarp variklių gamintojų – „Ferrari“, „Mercedes“, „BMW“, „Renault“ – buvo milžiniška. Tačiau inžinerinę viršūnę pasiekė būtent japonų specialistai.
„Honda RA005E“ trijų litrų V10 agregatas išvystė net 968 AG prie beveik 19 000 aps./min., svėrė vos 88,6 kg ir pasižymėjo žemiausiu svorio centru visoje „Honda“ V10 variklių eroje. Tai buvo technikos šedevras.
Tačiau net ir galingiausias variklis negarantuoja pergalių. Po itin sėkmingo 2004-ųjų sezono, „BAR-Honda“ komanda 2005-aisiais tikėjosi kautis dėl titulo, tačiau viltys sudužo.
Pirma, „BAR007“ bolidas buvo aerodinamiškai nevykęs. Antra, sezono pradžioje „Honda“ monstras kentėjo nuo patikimumo problemų, kurias dar labiau paaštrino nauja taisyklė, reikalavusi, kad vienas variklis atlaikytų dvejų lenktynių savaitgalius.
Ironiška, bet sezono viduryje „Honda“ išsprendė patikimumo bėdas, tačiau komandos pastangos jau buvo nuėjusios perniek. O tada „Formulė-1“ padėjo tašką – nuo 2006-ųjų buvo pereita prie mažesnių, 2,4 litro V8 variklių.
Šis sprendimas nubraukė įspūdingą „Honda“ pasiekimą. Japonai jau buvo pasiruošę peržengti magišką 1000 AG ribą su savo V10 varikliu. Vietoj to, bolidai per naktį prarado apie 200 AG galios.
Taip V10 monstrai išnyko iš „Formulės-1“, palikdami tik legendomis apipintas istorijas ir įrašus internete. Ir panašiai kaip dinozaurai, jie, ko gero, niekada nebesugrįš.
