TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Pats sunkiausias sezono testas: ar Singapūre „Red Bull“ atskleis tikrąjį savo greitį?

2025-10-03 15:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-03 15:05

Po dviejų greitų etapų Monzoje ir Baku, „Formulė 1“ šį savaitgalį atvyksta į savo visišką priešingybę – lėtą, alinančią ir chaotišką Singapūro miesto trasą.

Formulė 1 (nuotr. Twitter)

Po dviejų greitų etapų Monzoje ir Baku, „Formulė 1“ šį savaitgalį atvyksta į savo visišką priešingybę – lėtą, alinančią ir chaotišką Singapūro miesto trasą.

Būtent šis etapas taps lemiamu išbandymu, kuris atsakys į svarbiausią klausimą: ar „Red Bull“ dominavimas pastaruosiuose etapuose buvo tik atsitiktinumas, ar Maxas Verstappenas iš tiesų grįžo į kovą dėl čempiono titulo?

Dėmesio centre – du siužetai. Pirma, „McLaren“ komanda turi beveik garantuotą šansą būtent Singapūre laimėti Konstruktorių taurę. Antra, ir svarbiausia, – M. Verstappeno forma.

Jei olandas, niekada nelaimėjęs Singapūre, sugebės triumfuoti ir šioje, maksimalios prispaudžiamosios jėgos reikalaujančioje, trasoje, tai bus rimtas signalas „McLaren“ ir „Ferrari“ stovykloms, kad kova dėl vairuotojų titulo bus atvira iki pat sezono pabaigos.

Singapūro GP yra laikomas fiziškai sunkiausiu etapu kalendoriuje. Daugiau nei 30 laipsnių karštis ir pirčiai prilygstanti drėgmė lenktynininkus per dvi valandas priverčia netekti iki trijų kilogramų svorio.

Trasa – duobėta, siaura ir negailestinga klaidoms. Tai patvirtina ir statistika: per 15 čia vykusių lenktynių saugos automobilis į trasą išvažiavo net 14 kartų (93 proc. tikimybė).

Komandoms Singapūras – tikras galvosūkis. Priešingai nei Monzoje ar Baku, čia reikalinga maksimali prispaudžiamoji jėga. „Stop-and-go“ charakterio trasa ir karštis tampa pragaru stabdžiams, kuriems nuolat trūksta aušinimo. O duobėtas asfaltas reikalauja minkštos ir aukštos pakabos, kas prieštarauja pačiai „Ground-effect“ bolidų filosofijai. Rasti teisingą balansą – didžiulis iššūkis.

Kada stebėti? Singapūro GP tvarkaraštis Lietuvos laiku

Žemiau pateikiame visą lenktynių savaitgalio tvarkaraštį, pritaikytą Lietuvos laiku. Varžybas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

Singapūro lenktynių įrašą bus galima pamatyti per TV6, sekmadienį, 22 valandą. 

Penktadienis, spalio 3 d.

12:30 – 13:30 val. Pirmoji treniruotė

16:00 – 17:00 val. Antroji treniruotė

Šeštadienis, spalio 4 d.

12:30 – 13:30 val. Trečioji treniruotė

16:00 – 17:00 val. Kvalifikacija

Sekmadienis, spalio 5 d.

15:00 val. Lenktynės

