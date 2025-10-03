Netikėtas sprendimas „Formulėje 1“: Singapūre paskelbtas „karščio pavojus“

Praėjusio sezono etapas Katare tapo tamsiu puslapiu sporto istorijoje. Dėl ekstremalaus karščio ir drėgmės pilotai patyrė dehidrataciją, kai kurie vėmė šalmuose ar buvo ties alpimo riba. Po šių įvykių FIA subūrė specialią darbo grupę, kuri ir parengė dabar pirmą kartą aktyvuotą saugumo protokolą.
Paskelbus „karščio pavojų“, visos komandos privalo į bolidus sumontuoti vėsinimo liemenių veikimui būtiną įrangą. Kad būtų išvengta manipuliacijų, savaitgaliui padidintas ir minimalus bolidų svoris: lenktynėse jis sieks 805 kg (+5 kg). Taip panaikinama bet kokia paskata komandoms rizikuoti pilotų sveikata taupant svorį.
Vėsinimo sistemą sudaro specialūs marškinėliai, kuriuose integruota beveik 50 metrų ilgio vamzdelių sistema, ja cirkuliuoja šaltas skystis. Kuriant šią įrangą, daug dėmesio skirta ne tik efektyvumui, bet ir saugumui bei patogumui.
Įdomu tai, kad nors įrangos sumontavimas yra privalomas, pačios liemenės dėvėjimas paliktas piloto nuožiūrai. Kai kurie lenktynininkai po pirmųjų bandymų skundėsi, kad ji varžo judesius. Carlosas Sainzas anksčiau teigė, kad sistema efektyviai veikė tik 15-20 minučių.
Tačiau Nico Hülkenbergas prisiminė, kaip po alinančių lenktynių Džidoje lėktuve sutiko liemenę naudojusį Alexą Alboną: „Jis atrodė visiškai žvalus. Tada sau pasakiau, kad kitą kartą būtinai ją naudosiu.“
