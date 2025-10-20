Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Svarbi žinia gyventojams: nuo spalio 21 d. į šią Vilniaus ligoninę pateksime kitaip

2025-10-20 11:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 11:43

Ką tik pristačiusi atnaujintą Skubios pagalbos skyrių Respublikinė Vilniaus universiteto ligoninė skelbia apie tolesnius pokyčius – bus renovuojamas seniausiai statytas korpusas. Dėl to keičiasi patekimo į ligoninę tvarka.

RVUL (nuotr ELTA) (nuotr. Josvydo Elinsko)

Ką tik pristačiusi atnaujintą Skubios pagalbos skyrių Respublikinė Vilniaus universiteto ligoninė skelbia apie tolesnius pokyčius – bus renovuojamas seniausiai statytas korpusas. Dėl to keičiasi patekimo į ligoninę tvarka.

0

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.

„DĖMESIO! RVUL prasideda naujas didelis įstaigos infrastruktūros modernizavimo projektas – seniausiojo, dar 1991 m. pastatyto, C korpuso renovacija. Į suplanuotus rangos darbus įeina Operacinio anesteziologijos skyriaus senųjų operacinių bei C korpuso 1-ojo aukšto patalpų atnaujinimas. Kviečiame peržiūrėti svarbią informaciją apie pokyčius, susijusius su netrukus prasidėsiančiais statybos darbais!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo 2025-10-21 (antradienio) uždaromas C korpuso 1-asis aukštas ir pagrindinis ligoninės įėjimas. Pacientai ir lankytojai į ligoninę galės įeiti per Konsultacijų skyriaus įėjimą, kuris bus atviras kasdien nuo 6.00 iki 20.00 val. Kitu laiku į ligoninę bus galima patekti tik per Skubiosios pagalbos skyrių“, – skelbė RVUL.

Taip pat nurodoma, kad renovacijos laikotarpiu nebeveiks prie pagrindinio įėjimo buvusi kavinė-bufetas.

„Lankytojai užkandžių ir gėrimų galės nusipirkti savitarnos krautuvėlėje (ji perkelta į Konsultacijų skyrių, šalia rūbinės) arba kiekviename aukšte prie liftų esančiuose šių produktų pardavimo automatuose.

C korpuse veikusi ligoninės kasa uždaroma. Už mokamas paslaugas atsiskaityti galima savitarnos mokėjimo terminale (jį rasite 1 aukšte prie liftų) arba Konsultacijų skyriaus registratūroje. Mokėjimui už endoprotezus rekomenduojame atlikti pinigų pervedimą į SEB banko sąskaitą LT21 7044 0600 0664 2377 (Mokėjimo paskirtis: Ligos istorijos Nr.: pvz., 25-PPS-1234)“, – patarė gydymo įstaiga. 

Primenama, kad visas naujienas apie pokyčius galima rasti ir ligoninės interneto svetainėje www.rvul.lt.

Sveikata.lt
