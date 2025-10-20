Svarbi žinia gyventojams: nuo spalio 21 d. į šią Vilniaus ligoninę pateksime kitaip

Žinia apie tai įstaiga pasidalino socialinio tinklo paskyroje.
„DĖMESIO! RVUL prasideda naujas didelis įstaigos infrastruktūros modernizavimo projektas – seniausiojo, dar 1991 m. pastatyto, C korpuso renovacija. Į suplanuotus rangos darbus įeina Operacinio anesteziologijos skyriaus senųjų operacinių bei C korpuso 1-ojo aukšto patalpų atnaujinimas. Kviečiame peržiūrėti svarbią informaciją apie pokyčius, susijusius su netrukus prasidėsiančiais statybos darbais!
Nuo 2025-10-21 (antradienio) uždaromas C korpuso 1-asis aukštas ir pagrindinis ligoninės įėjimas. Pacientai ir lankytojai į ligoninę galės įeiti per Konsultacijų skyriaus įėjimą, kuris bus atviras kasdien nuo 6.00 iki 20.00 val. Kitu laiku į ligoninę bus galima patekti tik per Skubiosios pagalbos skyrių“, – skelbė RVUL.
Taip pat nurodoma, kad renovacijos laikotarpiu nebeveiks prie pagrindinio įėjimo buvusi kavinė-bufetas.
„Lankytojai užkandžių ir gėrimų galės nusipirkti savitarnos krautuvėlėje (ji perkelta į Konsultacijų skyrių, šalia rūbinės) arba kiekviename aukšte prie liftų esančiuose šių produktų pardavimo automatuose.
C korpuse veikusi ligoninės kasa uždaroma. Už mokamas paslaugas atsiskaityti galima savitarnos mokėjimo terminale (jį rasite 1 aukšte prie liftų) arba Konsultacijų skyriaus registratūroje. Mokėjimui už endoprotezus rekomenduojame atlikti pinigų pervedimą į SEB banko sąskaitą LT21 7044 0600 0664 2377 (Mokėjimo paskirtis: Ligos istorijos Nr.: pvz., 25-PPS-1234)“, – patarė gydymo įstaiga.
Primenama, kad visas naujienas apie pokyčius galima rasti ir ligoninės interneto svetainėje www.rvul.lt.