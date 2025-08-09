Kalendorius
Ruošiasi rekonstruoti simfoninio pučiamųjų orkestro koncertų salę Vilniaus Naujamiestyje

2025-08-09 22:50
2025-08-09 22:50

Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras per pusantrų metų ketina rekonstruoti Vilniuje, Naujamiestyje esančio jo pastato koncertų salę pritaikant ją orkestro poreikiams. Atnaujintoje salėje koncertų galės klausytis 260–270 žiūrovų, be to, ateityje planuojama pastato rūsį paversti 60-70 žmonių talpinančiu džiazo klubu.

Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras per pusantrų metų ketina rekonstruoti Vilniuje, Naujamiestyje esančio jo pastato koncertų salę pritaikant ją orkestro poreikiams. Atnaujintoje salėje koncertų galės klausytis 260–270 žiūrovų, be to, ateityje planuojama pastato rūsį paversti 60-70 žmonių talpinančiu džiazo klubu.

0

Šiuo metu koncertinė įstaiga ieško rangovo, kuris galėtų atlikti pastato T. Ševčenkos gatvėje 19A salės rekonstrukciją. 

Orkestro vadovė Snieguolė Andruškaitė-Mikalūnienė sako, jog sovietmečiu čia veikė kino teatras „Aušra“, kurio patalpos nepritaikytos akustikai.

„Kelsis lubos – atsiras naujas aukštingumas, kas yra labai svarbu tiek garso skambesiui, tiek ir pačiam vaizdui. Žiūrovų kėdės, akustiniai sprendimai, kavinės zona, tualetai pritaikyti pagal žiūrovų reikalavimus, taip pat ir neįgaliesiems – tiesiog modernizuojama“, – BNS pasakojo S. Andruškaitė-Mikalūnienė.

Anot įstaigos vadovės, šiuo metu dėl geros akustikos trūkumo be orkestro repeticijų salėje vyksta tik vietinės reikšmės koncertai ir vaikų pasirodymai – didesniems koncertams orkestrui tenka nuomotis patalpas kitur.

„Mums yra svarbiausia atsidaryti žiūrovų koncertinę salę ir tuomet mes generuotumėm jau patys visai kitas pajamas (...). Tarkim nauja Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (LVSO) salės nuoma kainuoja 5 tūkstančius eurų, Filharmonija – nuo 5 iki 6 tūkstančių, tai tuos pinigus turim leisti, kadangi neturim savo koncertinės salės“, – pasakojo orkestro vadovė.

Pasak S. Andruškaitės-Mikalūnienės, atnaujinus salę įstaiga taip pat galės gauti pajamų iš nuomos: „Vilniuje tikrai nėra tų koncertinių erdvių, tai mes galėtume ir iš nuomos dar labai nemažai uždirbti.“

Jos teigimu, pernai iš Europos Sąjungos lėšų buvo baigta tvarkyti pastato išorė – jis apšiltintas, sudėti nauji langai.

„Mes padarėm langus iki žemės, yra tokios gražios geltonos langinės. (Pastatas – BNS) yra tamsiai pilkas, labai dera prie viso Naujamiesčio fono. Tai tikrai labai potenciali vieta geram kultūriniam būviui“, – pasakojo įstaigos vadovė.

Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras iki 2022 metų vadinosi „Trimitas“ – jis pakeitė ne tik pavadinimą, bet ir veiklos kryptį.

„Mes pakeitėm pavadinimą ir pakeitėm muzikinę kryptį (...). Su buvusiu vadovu, dabartiniu meno vadovu, pasitarę su mūsų meno taryba priėjom išvadą, lygiai taip pat su steigėju, Kultūros ministerija, kad mes norim keisti kryptį ir tapti pučiamųjų simfoniniu orkestru. Taip ir atsirado Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras“, – pasakojo S. Andruškaitė-Mikalūnienė.

Anot jos, orkestras dalyvauja tarptautiniame pučiamųjų muzikos festivalyje „Vilnius Winds“, prieš kelerius metus simfoninių pučiamųjų muzikos orkestrų konkurse Olandijoje laimėjo aukso medalį, anksčiau koncertavo Švedijoje, Latvijoje, o pernai apsilankė Čikagoje, JAV, Lietuvių fonde. 

Pasak pučiamųjų orkestro vadovės, jei salės projektas bus sėkmingas ir įstaiga turės lėšų, ateityje ji planuoja pastato rūsį paversti džiazo klubu.

„Džiazo klubas yra vienintelis Aušros vartų gatvėj, kur talpina nedaug žmonių, o šiaip džiazo vakarai vyksta butuose. Tai manom, kad mes tikrai tuo būtumėm unikalūs, atidarę džiazo klubą“, – pasakojo S. Andruškaitė-Mikalūnienė.

Planuojama, kad džiazo klubas talpins 60-70 žmonių, čia galėtų vykti ir kameriniai simfoniniai koncertai – patalpas numatoma naudoti tiek saviems koncertams, tiek nuomai.

Salės renovacijos vertės įstaigos vadovė kol kas neįvardija. Orkestras ieškos kitos laikinos vietos repeticijoms, o prasidėjus remontui ketina bent metams išsikelti.

