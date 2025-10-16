Kritikuoja, bet perka: kodėl nuolat peikiamas BMW milžinas tapo perkamiausiu supervisureigiu pasaulyje?

2024 metais BMW pardavė 8100 XM vienetų – 14 proc. daugiau nei pernai. Antroje vietoje liko „Lamborghini Urus“ (5600 vnt.), trečioje – „Ferrari Purosangue“ (2250 vnt.). Nors skaičiai atrodo įspūdingai, juos reikia vertinti atsižvelgiant į kontekstą. Didžiausias ir vienintelis „BMW XM“ koziris kovoje su italų legendomis – kaina.
Bazinė „BMW XM“ versija Europoje kainuoja nuo maždaug 130 000 eurų. Palyginimui, „Lamborghini Urus“ kaina prasideda nuo maždaug 200 000 eurų, o „Ferrari Purosangue“ – net nuo 400 000 eurų.
Akivaizdu, kad už vieno „Ferrari“ kainą galima nupirkti tris „BMW XM“. Būtent šis milžiniškas kainos skirtumas ir paaiškina, kodėl vokiškas visureigis, nepaisant kritikos, yra tiesiog prieinamesnis platesniam pirkėjų ratui, norinčiam ekstremalaus ir statusą pabrėžiančio visureigio.
Prie XM sėkmės prisidėjo ir tai, kad BMW neseniai pristatė pigesnę, šešių cilindrų „50e“ versiją, kuri yra dar labiau nutolusi nuo pradinės M divizijos filosofijos, tačiau ji dar labiau sumažino automobilio kainą.
Nors pagal parduotų vienetų skaičių „BMW XM“ yra lyderis, finansine prasme jo pergalė atrodo kur kas kukliau. Dėl gerokai mažesnės kainos ir, tikėtina, mažesnės pelno maržos, bendros pajamos iš XM pardavimų gerokai nusileidžia konkurentams. Tai puikiai supranta ir BMW, kuri jau dabar skelbia, kad tiesioginio XM įpėdinio greičiausiai nebus.
