„Euro 7“ – spąstai galingiems varikliams? BMW vadovas teigia radęs būdą, kaip juos apeiti

Didžiausia problema – ne patys taršos limitai, o reikalavimas jų laikytis net ir esant ekstremalioms sąlygoms, pavyzdžiui, važiuojant maksimalia galia. Daugeliui gamintojų tai reiškia neišvengiamą galios mažinimą. Tačiau BMW M divizijos vadovas Frankas van Meelis teigia, kad jo inžinieriai rado protingų „triukų“, kaip šiuos spąstus apeiti.
Kalbėdamas su „Autocar“ leidinio žurnalistais, F. van Meelis sakė, kad iki šiol, esant didelėms apkrovoms, gamintojai variklius aušindavo įpurkšdami papildomo kuro, kuris garuodamas vėsindavo degimo kamerą. Tačiau „Euro 7“ standartas tai draudžia.
„Jis reikalauja, kad oro ir degalų santykis visada išliktų idealus (Lambda=1), o tai reiškia, kad nebelieka degalų pertekliaus aušinimui“, – teigia BMW M vadovas. Dėl to variklis pradeda perkaisti, o paprasčiausia išeitis – tiesiog sumažinti jo galią.
Tačiau BMW M skyriui galios mažinimas nebuvo svarstytinas variantas. „Būtent tai ir buvo mūsų atspirties taškas“, – sako F. van Meelis.
Nors daugiau detalių jis neatskleidžia, specialistas užsimena, kad jo komanda rado „labai įdomių“ sprendimų, kaip patobulinti patį degimo procesą ir aušinimo valdymą, kad būtų galima kompensuoti prarastą degalų aušinimo efektą. Tai leis išsaugoti dabartinį galios lygį ir vardan naujų „Euro 7“ reikalavimų neaukoti dinamikos.
Šis inžinerinis pasiekimas yra dalis platesnės BMW strategijos neatsisakyti vidaus degimo variklių, kuriuos koncerno vadovas Oliveris Zipse neseniai pavadino „veiklos pagrindu“.
F. van Meelis taip pat patvirtino, kad BMW M išsaugos savo legendinius variklius: „Šešių cilindrų variklis yra mūsų paveldas, o V8 turi ilgą istoriją automobilių sporte, todėl mes neketiname jų atsisakyti“.
