Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Ne tik konkurentai, bet ir partneriai: „Nissan“ ir „Mazda“ pirks CO2 kreditus iš Kinijos gamintojų

2025-10-28 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 11:03

Dar vienas Japonijos automobilių pramonės milžinas priverstas ieškoti pagalbos Kinijoje, siekdamas išvengti gresiančių Europos Sąjungos baudų už CO2 emisijų viršijimą. Remiantis oficialiais ES dokumentais, „Mazda“ sudarė CO2 kreditų apjungimo susitarimą 2025 metams su savo Kinijos partneriu „Changan“. Tai jau antras toks atvejis per trumpą laiką. Neseniai apie analogišką partnerystę su Kinijos elektromobilių lydere BYD paskelbė „Nissan“.

Mazda 6e (nuotr. gamintojo)
16

Dar vienas Japonijos automobilių pramonės milžinas priverstas ieškoti pagalbos Kinijoje, siekdamas išvengti gresiančių Europos Sąjungos baudų už CO2 emisijų viršijimą. Remiantis oficialiais ES dokumentais, „Mazda“ sudarė CO2 kreditų apjungimo susitarimą 2025 metams su savo Kinijos partneriu „Changan“. Tai jau antras toks atvejis per trumpą laiką. Neseniai apie analogišką partnerystę su Kinijos elektromobilių lydere BYD paskelbė „Nissan“.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šie sprendimai aiškiai rodo, su kokiais sunkumais susiduria dalis tradicinių gamintojų, bandydami įgyvendinti ambicingus ES „žaliojo kurso“ tikslus. ES taisyklės leidžia gamintojams, kurių parduodamų automobilių vidutinė CO2 emisija viršija nustatytas normas, „apjungti“ savo rezultatus su tais gamintojais, kurių parkas yra gerokai švaresnis (dažniausiai – turinčiais didelę elektromobilių dalį).

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Lietuvoje pristatyta „Mazda 6e“
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje pristatyta „Mazda 6e“

Iš esmės, tai yra CO2 kreditų pirkimas iš „švaresnių“ konkurentų, leidžiantis išvengti baudų, kurios, kaip skaičiuoja pati pramonė, visam sektoriui gali siekti net 15 milijardų eurų.

Faktas, kad tokie gamintojai kaip „Mazda“ ir „Nissan“, kurių perėjimas prie elektromobilių vyksta lėčiau, yra priversti ieškoti partnerių tarp Kinijos kompanijų, yra itin iškalbingas. Tai rodo ne tik augančią Kinijos gamintojų įtaką, bet ir sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrė kai kurios Vakarų ir Japonijos markės.

REKLAMA
REKLAMA

Įdomu tai, kad „Mazda“ jau yra kitos, šiuo metu galiojančios CO2 apjungimo grupės narė, suformuotos aplink „Tesla“, kuriai taip pat priklauso „Stellantis“ ir „Ford“.

Naujas susitarimas su „Changan“ galios 2025 metais ir yra atviras prisijungti kitiems gamintojams iki šių metų lapkričio pabaigos. Be „Mazda“ ir „Nissan“, panašų kelią pasirinko ir Pietų Korėjos gamintojas „KG Mobility“ (buvęs „SsangYong“), sudaręs CO2 apjungimo susitarimą su Kinijos elektromobilių startuoliu „Xpeng“.

Nors Europos Komisija neseniai šiek tiek sušvelnino reikalavimus, leisdama skaičiuoti vidutinę emisiją per 2025–2027 metų laikotarpį, akivaizdu, kad spaudimas gamintojams išlieka milžiniškas. O Kinijos elektromobilių gamintojai, turintys didžiulį CO2 kreditų perteklių, tampa netikėtais, bet strategiškai svarbiais partneriais, padedančiais tradiciniams milžinams išvengti skaudžių finansinių pasekmių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų