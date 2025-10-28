Ne tik konkurentai, bet ir partneriai: „Nissan“ ir „Mazda“ pirks CO2 kreditus iš Kinijos gamintojų

Šie sprendimai aiškiai rodo, su kokiais sunkumais susiduria dalis tradicinių gamintojų, bandydami įgyvendinti ambicingus ES „žaliojo kurso“ tikslus. ES taisyklės leidžia gamintojams, kurių parduodamų automobilių vidutinė CO2 emisija viršija nustatytas normas, „apjungti“ savo rezultatus su tais gamintojais, kurių parkas yra gerokai švaresnis (dažniausiai – turinčiais didelę elektromobilių dalį).
Iš esmės, tai yra CO2 kreditų pirkimas iš „švaresnių“ konkurentų, leidžiantis išvengti baudų, kurios, kaip skaičiuoja pati pramonė, visam sektoriui gali siekti net 15 milijardų eurų.
Faktas, kad tokie gamintojai kaip „Mazda“ ir „Nissan“, kurių perėjimas prie elektromobilių vyksta lėčiau, yra priversti ieškoti partnerių tarp Kinijos kompanijų, yra itin iškalbingas. Tai rodo ne tik augančią Kinijos gamintojų įtaką, bet ir sudėtingą situaciją, kurioje atsidūrė kai kurios Vakarų ir Japonijos markės.
Įdomu tai, kad „Mazda“ jau yra kitos, šiuo metu galiojančios CO2 apjungimo grupės narė, suformuotos aplink „Tesla“, kuriai taip pat priklauso „Stellantis“ ir „Ford“.
Naujas susitarimas su „Changan“ galios 2025 metais ir yra atviras prisijungti kitiems gamintojams iki šių metų lapkričio pabaigos. Be „Mazda“ ir „Nissan“, panašų kelią pasirinko ir Pietų Korėjos gamintojas „KG Mobility“ (buvęs „SsangYong“), sudaręs CO2 apjungimo susitarimą su Kinijos elektromobilių startuoliu „Xpeng“.
Nors Europos Komisija neseniai šiek tiek sušvelnino reikalavimus, leisdama skaičiuoti vidutinę emisiją per 2025–2027 metų laikotarpį, akivaizdu, kad spaudimas gamintojams išlieka milžiniškas. O Kinijos elektromobilių gamintojai, turintys didžiulį CO2 kreditų perteklių, tampa netikėtais, bet strategiškai svarbiais partneriais, padedančiais tradiciniams milžinams išvengti skaudžių finansinių pasekmių.
