TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Mirė legendinio „Mazda MX-5“ tėvu vadintas dizaineris

2025-09-24 11:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-24 11:03

Automobilių pasaulį pasiekė liūdna žinia. Būdamas 76-erių, rugsėjo 20-ąją, mirė legendinis japonų automobilių dizaineris Tsutomu „Tomas“ Matano. Nors per savo karjerą jis prisidėjo prie daugybės modelių, automobilių istorijoje jo vardas visų pirma bus siejamas su vienu kūriniu – „Mazda MX-5“, populiariausiu rodsteriu pasaulyje.

Tsutomu Matano (nuotr. Organizatorių)

Tsutomu Matano (nuotr. Organizatorių)

0

T. Matano ir jo vadovaujama komanda devintajame dešimtmetyje sukūrė ne tik automobilį, bet ir fenomeną. Jų tikslas buvo atgaivinti klasikinio, lengvo ir įperkamo sportinio automobilio idėją, skirtą tikriems vairavimo entuziastams.

1989 metais pasirodęs pirmos kartos „Mazda MX-5“ (NA) tapo absoliučia sėkme. Per visas kartas parduota daugiau nei milijonas šių automobilių, o modelis tapo vairavimo malonumo simboliu.

Nagasakyje gimęs T. Matano savo karjerą pradėjo 1974 metais JAV, „General Motors“ koncerne, vėliau dirbo jo padalinyje „Holden“ Australijoje, o nuo 1977-ųjų – BMW būstinėje Miunchene.

Lemtingas karjeros posūkis įvyko 1983 metais, kai jis prisijungė prie „Mazda“. Čia jis užėmė aukščiausias pareigas Šiaurės Amerikos dizaino padalinyje ir kartu su savo komandomis sukūrė ne tik MX-5, bet ir kitą markės ikoną – trečiosios kartos „Mazda RX-7“.

Net ir pasitraukęs iš aktyvios veiklos, T. Matano išliko ištikimas dizainui. Pastaraisiais metais jis dėstė San Francisko Meno akademijos universitete ir dalinosi savo patirtimi ir aistra su jaunąja dizainerių karta.

