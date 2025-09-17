Bandė sutaupyti keisdamas tepalus pats: gavo 3600 eurų sąskaitą

Bandymas išvengti 73 eurų mokesčio už tepalų keitimą baigėsi stulbinančia 3600 eurų sąskaita ir tapo pamoka, kurią jis prisimins visą gyvenimą.
Istorija, papasakota socialiniame tinkle „Reddit“, yra apmaudžiai paprasta. Nusprendęs pats pasikeisti variklio alyvą, didelio visureigio savininkas padarė lemtingą klaidą.
Bandydamas pakelti daugiau nei dvi tonas sveriantį automobilį, jis kėliklį pakišo tiesiai po variklio karteriu. Iš aliuminio pagaminta detalė, neskirta atlaikyti tokios apkrovos, neatlaikė svorio ir įtrūko.
Modernios inžinerijos spąstai
Tikrasis šokas vairuotojo laukė servise, kai jam buvo pateikta 6000 Kanados dolerių (apie 3600 eurų) sąskaita. Priežastis – itin sudėtinga naujų „Mazda“ modelių konstrukcija.
Pasirodo, variklio karteris šiame automobilyje yra ne tik talpa tepalui, bet ir integruota saugumo struktūros dalis, per kurią... praeina priekinė ašis.
Norint pakeisti šią, atrodytų, paprastą detalę, mechanikams tenka išimti visą variklį kartu su pavarų dėže. Standartinis tokio darbo laikas – net 30 valandų.
Pasidaryk pats eros pabaiga?
Šis atvejis – ne tik vieno žmogaus neapdairumo pavyzdys, bet ir ryškus simptomas, parodantis, kaip modernūs automobiliai tampa vis sudėtingesni. Laikai, kai tepalus buvo galima pasikeisti kieme su vienu raktu ir dubeniu, baigiasi.
Variklių skyriai tampa vis labiau uždari, o paprastos detalės integruojamos į sudėtingus mazgus, kurių ardymas reikalauja specifinių žinių ir įrankių.
