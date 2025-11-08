O kas jeigu? „Audi TT“ prototipas, kuris buvo greitesnis už „Porsche 911“

Oficialiai pirmos kartos „Audi TT“ buvo gaminamas tik su dviem varikliais: legendiniu 1,8 litro 20 vožtuvų turbobenzininiu agregatu ir vėliau pasirodžiusiu 3,2 litro VR6 varikliu. Abu jie buvo montuojami skersai ir naudojo „Haldex“ tipo visų ratų pavarą.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Tačiau šis geltonas egzempliorius – unikalus. Tai – ne entuziasto perdarytas projektas, o oficialus, vienetinis „Audi“ inžinierių prototipas, sukurtas Ferdinando Piëcho megalomaniškų projektų eroje (kartu su „Phaeton“, „Touareg“ ir „Bugatti Veyron“).
Automobilio pagrindu tapo ne „Audi TT“, o „Audi RS4 Avant“ (B5 karta) – legendinio „RS2“ įpėdinis, gamintas ant A4 platformos. Inžinieriai paėmė visą „RS4“ važiuoklę su išilgai sumontuotu varikliu ir „Torsen“ diferencialo „Quattro“ pavara (kuri techniškai skiriasi nuo „TT“ naudotos „Haldex“), sutrumpino ratų bazę 170 mm ir ant viršaus „užmovė“ ikoniškąjį „TT“ kėbulą.
Rezultatas – vienintelis pasaulyje pirmos kartos „Audi TT“ su „Audi“ 2,7 litro V6 „biturbo“ varikliu (standartinis TT naudojo VW VR6 variklį). Šis prototipas pasiekė 276 kW (375 AG) galią ir 440 Nm sukimo momentą. Jis iki 100 km/val. įsibėgėjo per 4,9 sekundės ir pasiekė 280 km/val. maksimalų greitį.
Anot ekspertų, šis demonstracinis modelis buvo neįtikėtinai greitas ir smagus vairuoti automobilis, tuo metu lenkęs net „Porsche 911“. „Audi“ svarstė jį gaminti serijiniu būdu kaip aukštesnės klasės sportinį modelį (tuo metu R8 dar nebuvo sukurtas), tačiau galiausiai šios idėjos buvo atsisakyta.
Šiandien, kai „Audi“ nebegamina nei „TT“, nei „R8“, o 2027 metais planuoja pristatyti elektrinį koncepto C įpėdinį, šis geltonas prototipas išlieka įspūdingu paminklu erai, kai „Volkswagen“ koncernui nebuvo nieko neįmanomo.
