Įspėja visus Lietuvos gyventojus jokiu būdu nepirkti šių vaistų: gali baigtis liūdnai

Specialistai pabrėžia, kad tik legaliai veikiančiose vaistinėse ar jų oficialiose internetinėse svetainėse įsigyti vaistai yra patikimi ir saugūs.
Ragina nepirkti vaistų ne iš vaistinių
Tarnyba primena, jog sveikatos konsultacijas bei gydymą gali užtikrinti tik kvalifikuoti medikai, o ne draugai, kaimynai ar socialiniai tinklai.
„Primename, kad vaistai yra ypatinga prekė, perkama tik vaistinėse, prieš tai pasikonsultavus su gydytoju ar vaistininku.
Diagnozuoti ligas, skirti gydymą ar dėl jo konsultuoti gali tik sveikatos priežiūros specialistas. Jokiu būdu ne draugė, ne kaimynas ar kolega ir juo labiau ne internetas.
Dėmesio. Visus vaistus reikėtų pirkti tik legaliose prekybos vietose arba jų internetinėse svetainėse, kurios yra pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad šioje vaistinės internetinėje svetainėje pirkti vaistus yra saugu.
Logotipu galima pasitikėti tik tada, kai jį paspaudus atsiranda vaistinių, parduodančių vaistus nuotoliniu būdu sąrašas (Lietuvos atveju, šią informaciją matysite Tarnybos svetainėje).
Dėmesio. Nelicencijuotose vietose parduodami preparatai gali būti visai ir ne vaistai, o neaiškios kilmės produktai, pristatomi kaip vaistai, taip pat tai gali būti pasibaigusio galiojimo ar netinkamai laikyti vaistai“, – rašoma įraše.
