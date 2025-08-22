Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Įspėja visus Lietuvos gyventojus jokiu būdu nepirkti šių vaistų: gali baigtis liūdnai

2025-08-22 09:20 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-08-22 09:20

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos socialiniame tinkle „Facebook" dalijasi svarbia informacija gyventojams apie vaistų pirkimą ir vartojimą. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad vaistai yra ypatinga prekė, todėl su jais reikia elgtis atsakingai – prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Ypatingai svarbu nepirkti vaistų iš neaiškių, nelicencijuotų vietų, nes tai gali kelti pavojų sveikatai.

Vaistai

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi svarbia informacija gyventojams apie vaistų pirkimą ir vartojimą. Tarnyba atkreipia dėmesį, kad vaistai yra ypatinga prekė, todėl su jais reikia elgtis atsakingai – prieš vartojant būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Ypatingai svarbu nepirkti vaistų iš neaiškių, nelicencijuotų vietų, nes tai gali kelti pavojų sveikatai.

5

Specialistai pabrėžia, kad tik legaliai veikiančiose vaistinėse ar jų oficialiose internetinėse svetainėse įsigyti vaistai yra patikimi ir saugūs.

Ragina nepirkti vaistų ne iš vaistinių

Tarnyba primena, jog sveikatos konsultacijas bei gydymą gali užtikrinti tik kvalifikuoti medikai, o ne draugai, kaimynai ar socialiniai tinklai.

„Primename, kad vaistai yra ypatinga prekė, perkama tik vaistinėse, prieš tai pasikonsultavus su gydytoju ar vaistininku.

Diagnozuoti ligas, skirti gydymą ar dėl jo konsultuoti gali tik sveikatos priežiūros specialistas. Jokiu būdu ne draugė, ne kaimynas ar kolega ir juo labiau ne internetas.

Dėmesio. Visus vaistus reikėtų pirkti tik legaliose prekybos vietose arba jų internetinėse svetainėse, kurios yra pažymėtos specialiu logotipu, nurodančiu, kad šioje vaistinės internetinėje svetainėje pirkti vaistus yra saugu.

Logotipu galima pasitikėti tik tada, kai jį paspaudus atsiranda vaistinių, parduodančių vaistus nuotoliniu būdu sąrašas (Lietuvos atveju, šią informaciją matysite Tarnybos svetainėje).

Dėmesio. Nelicencijuotose vietose parduodami preparatai gali būti visai ir ne vaistai, o neaiškios kilmės produktai, pristatomi kaip vaistai, taip pat tai gali būti pasibaigusio galiojimo ar netinkamai laikyti vaistai“, – rašoma įraše.

Visą įrašą galite rasti paspaudę ant šios nuorodos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

