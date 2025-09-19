Išdavė, kaip kava iš tikrųjų veikia mūsų organizmą: įsidėmėkite visiems laikams

Vos du puodeliai kavos po pietų gali reikšmingai pakeisti jūsų smegenų veiklą naktį – šis naujas tyrimas atskleidžia, kaip tai veikia miego kokybę ir bendrą savijautą, rašo express.co.uk.
Kaip kava veikia organizmą?
Jei ieškote rytinio stimulo, kad išliktumėte žvalūs visą darbo dieną, tikėtina, kad paskutinis dalykas, apie kurį pagalvosite, – tai kava be kofeino. Visgi, jei norite pabusti iš tiesų pailsėję, ekspertai pataria permąstyti įpročius.
Naujas tyrimas atskleidė, kad vos dviejų puodelių kavos po pietų gali užtekti tam, kad naktį jūsų smegenys persijungtų į aktyvesnę, mažiau ramią būseną. Tai trikdo gilaus miego fazes ir gali turėti neigiamos įtakos energijos lygiui kitą dieną.
Kanados mokslininkai pastebėjo, kad kofeinas – viena plačiausiai pasaulyje vartojamų stimuliuojančių medžiagų – keičia smegenų veiklos struktūrą ir sudėtingumą įvairiuose miego etapuose.
Tyrimo vadovas profesorius Philippas Thölke'as pažymėjo: „Kadangi kofeinas plačiai vartojamas visuomenėje, tai tampa svarbiu sveikatos klausimu. Supratimas, kaip jis veikia miego kokybę ir mūsų smegenų dinamiką, padeda aiškiau suvokti jo poveikį nervų sistemai.“
Monrealio universiteto tyrėjai analizavo 40 sveikų 20–58 metų amžiaus asmenų, saikingai vartojančių kofeiną, miego kokybę.
Kiekvienas dalyvis praleido dvi naktis miego klinikoje – vieną naktį po to, kai buvo suvartoję 200 mg kofeino (tai atitinka maždaug du puodelius kavos), o kitą – po placebo.
Tyrimas buvo atliktas dvigubai aklu būdu, tad nei dalyviai, nei tyrėjai nežinojo, kada buvo vartotas kofeinas.
Miego kokybė buvo vertinama elektroencefalograma (EEG), kuri registruoja smegenų veiklą per elektrinius signalus.
Tyrėjai analizavo įvairius smegenų signalų sudėtingumo rodiklius: signalo atsitiktinumą, suspaudimo lengvumą ir nuoseklumą laikui bėgant. Taip pat buvo nagrinėjamas smegenų elektrinio aktyvumo pasiskirstymas pagal dažnius.
Tyrimo rezultatai nustebino
Rezultatai parodė, kad kofeinas daugiausia veikė smegenų aktyvumą ne-REM miego metu – tai ta miego fazė, kuri laikoma ramiausia ir atkuriamąja.
Ji susideda iš trijų etapų: nuo užmigimo iki gilaus miego, kai sulėtėja kvėpavimas, širdies ritmas, smegenų aktyvumas, nukrenta kūno temperatūra ir sustoja akių judesiai.
Šis etapas labai svarbus kūno audinių ir raumenų atstatymui bei imuninės sistemos stiprinimui. Tačiau tyrimas parodė, kad kofeinas, vartojamas po pietų, trukdo šiai fazei ir lemia mažiau kokybišką, nepakankamai atkuriantį miegą.
„Kofeinas atideda, bet neužkerta kelio miegui, – sakė prof. P. Thölke'as portalui „PsyPost“. – Tad nors galime užmigti po kavos, smegenys, o kartu ir miegas, vis tiek yra paveikti šios medžiagos. Miegas tampa paviršutiniškesnis, o smegenys ir toliau apdoroja informaciją tais etapais, kai turėtų būti gili ramybė.“
Taip pat nustatyta, kad kai kurie smegenų signalai tampa silpnesni, o tai rodo, jog kofeino paveiktos smegenys tampa labiau panašios į vadinamąją „kritinę būseną“ – kai jos būna ypač jautrios ir dirglios.
Jauni žmonės jautresni kofeinui
Tyrėjai taip pat nagrinėjo, kaip amžius keičia kofeino poveikį. Paaiškėjo, kad jaunesni suaugusieji (20–27 metų) buvo jautresni stimuliuojančiam kofeino poveikiui REM miego metu nei vyresni tyrimo dalyviai.
Manoma, kad taip yra dėl to, jog vyresni žmonės turi mažiau adenozino receptorių. Adenozinas – tai cheminė medžiaga, kuri kaupiasi smegenyse būdravimo metu ir sukelia mieguistumą.
Kofeinas veikia blokuodamas šiuos receptorius, todėl jaučiamės žvalesni. Tačiau jei receptorių mažiau, šis poveikis sumažėja – ypač REM miego metu.
Vis dėlto ne-REM miego fazėse kofeino poveikis buvo panašus visose amžiaus grupėse.
Išvada – kofeinas gali reikšmingai paveikti miego kokybę
Tyrėjai daro išvadą, kad kofeinas gali perstruktūrizuoti smegenų veiklą ir reikšmingai paveikti miego kokybę.
Vis dėlto pabrėžiama, kad tyrimas buvo atliktas tik su sveikais žmonėmis, tad jo rezultatai negali būti taikomi asmenims, turintiems neurologinių ar psichikos sutrikimų, pavyzdžiui, sergantiems Parkinsono liga ar neramių kojų sindromu.
Tyrimo rezultatai paskelbti tuo metu, kai „The Sleep Charity“ duomenimis, net devyni iš dešimties žmonių patirdavo vienokių ar kitokių miego sutrikimų.
Tai milžiniškas skaičius, ypač atkreipiant dėmesį į tai, jog nekokybiškas miegas siejamas su daugybe sveikatos problemų – nuo vėžio ir insulto iki nevaisingumo.
Nors specialistai pažymi, kad pabudimai naktį dar nereiškia nemigos, miego trūkumas turi savo kainą – nuo dirglumo ir dėmesio stokos trumpuoju laikotarpiu iki didesnės nutukimo, širdies ligų ir diabeto rizikos ilgalaikėje perspektyvoje.
