Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Kultūra

Keliaujantieji sostinės troleibusais galės klausytis Čiurlionio kūrybos

2025-09-22 16:21 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 16:21

Keliaujantieji Vilniaus miesto troleibusais nuo pirmadienio iki pat metų galo galės klausytis specialiai sudaryto kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių grojaraščio. 

Keliaujantieji sostinės troleibusais galės klausytis Čiurlionio kūrybos (Nuotr. VVT)
5

Keliaujantieji Vilniaus miesto troleibusais nuo pirmadienio iki pat metų galo galės klausytis specialiai sudaryto kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių grojaraščio. 

REKLAMA
0

Tą padaryti bus galima išmaniuoju telefonu nuskenavus troleibusuose pakabintus QR kodus, pranešė „Vilniaus viešasis transportas“ (VVT).

Pasak bendrovės, QR kodus bus galima rasti penkiuose troleibusų maršrutuose.

Keliaujantieji sostinės troleibusais galės klausytis Čiurlionio kūrybos
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Keliaujantieji sostinės troleibusais galės klausytis Čiurlionio kūrybos

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vilniuje galime rasti ne vieną Mikalojų Konstantiną Čiurlionį menantį ženklą: gatvę, stotelę, mokyklą, namus. Galimybė mėgautis M. K. Čiurlionio kūryba tokioje netikėtoje erdvėje – troleibuse – paskatins iš naujo atrasti ir dar labiau didžiuotis jo kūryba“, – pranešime sakė Vilniaus meras Valdas Benkunskas. 

REKLAMA
REKLAMA

Iki metų pabaigos keleiviai kelionėse taip pat išvys vizualinį patyrimą, parengtą bendradarbiaujant Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui ir VVT. Vilniaus viešojo transporto ekranuose bus rodoma specialiai parengta Čiurlionio paveikslų paroda. 

REKLAMA

Seimas 2025 metus yra paskelbęs M. K. Čiurlionio metais. Šios sukakties proga visoje Lietuvoje vyks įvairūs atminimo renginiai bei iniciatyvos, skirtos pažinti menininko kūrybą bei gyvenimą.

M. K. Čiurlionis per dešimtmetį trukusį kūrybos kelią sukūrė apie 400 muzikos kūrinių, nutapė daugiau negu 300 paveikslų, sukūrė nemažai grafikos darbų, paliko literatūros ir poezijos kūrinių, reiškėsi publicistikoje, eksperimentavo meninėje fotografijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Tarp žinomiausių M. K. Čiurlionio muzikinių darbų – simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“, iš dailės darbų – monumentaliosios kompozicijos „Pasaka. Karaliai“, „Rex“, muzikinės tapybos kūriniai „Piramidžių sonata“, „Žalčio sonata“, „Jūros sonata“, „Saulės sonata“ ir kitos sonatos, fugos ir preliudai. 

Per trumpą gyvenimo Vilniuje laikotarpį M. K. Čiurlionis vadovavo kuriant Lietuvos meno kūrėjų draugiją, prisidėjo rengiant tris pirmąsias lietuvių dailininkų parodas ir jose eksponavo daugelį savo paveikslų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų