TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Peru protestų prieš vyriausybę metu sužeista mažiausiai 19 žmonių

2025-09-29 09:15 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 09:15

 Savaitgalį Peru per protestus prieš prezidentės Dinos Boluartės vyriausybę ir Kongresą buvo sužeista mažiausiai 19 žmonių, įskaitant policijos pareigūną, sekmadienį pranešė valdžios institucijos ir žmogaus teisių gynėjai.

Peru protestų prieš vyriausybę metu sužeista mažiausiai 19 žmonių. EPA-ELTA nuotr.

 Savaitgalį Peru per protestus prieš prezidentės Dinos Boluartės vyriausybę ir Kongresą buvo sužeista mažiausiai 19 žmonių, įskaitant policijos pareigūną, sekmadienį pranešė valdžios institucijos ir žmogaus teisių gynėjai.

Šimtai žmonių praėjusį savaitgalį surengė eiseną link vyriausybės būstinės Limos centre, dalyvaujant gausioms policijos pajėgoms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Grupės jaunuolių mėtė akmenis, padegamąsias bombas ir fejerverkus į teisėsaugos institucijas, kurios atsakė ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis, o įvykius stebėjo AFP žurnalistai.

Nacionalinis žmogaus teisių koordinatorius (CNDDHH), žmogaus teisių koalicija, sekmadienį pranešė, kad per susirėmimus buvo sužeista 18 žmonių, tarp jų – vienas žurnalistas.

„Per įvairių grupių organizuotas eitynes vienas policijos pareigūnas patyrė pirmojo laipsnio nudegimus nuo Molotovo kokteilio“, – šeštadienį pranešė nacionalinė policija, kartu su susirėmimų vaizdais socialinėje žiniasklaidoje.

CNDDHH dėl smurto kaltino policiją. „Raginame policiją gerbti teisę į protestus. Nebuvo jokio pateisinimo dideliais kiekiais leisti ašarines dujas, o juo labiau atakuoti žmones“, – AFP sakė koalicijos advokatas Maras Perezas.

Sekmadienio naktį dešimtys policijos pareigūnų ašarinėmis dujomis išvaikė naujas šimtų transporto darbuotojų ir jaunimo kolektyvo „Generation Z“ eitynes, kuriomis buvo protestuojama prieš tariamą korupciją ir turto prievartavimą.

Socialiniai neramumai išaugo po to, kai rugsėjo 5 d. D. Boluartės vyriausybė priėmė įstatymą, reikalaujantį, kad jaunimas mokėtų įmokas į privačius pensijų fondus, nors darbo vietos yra neužtikrintos, o daugiau kaip 70 proc. žmonių dirba be darbo sutarčių.

D. Boluartės reitingai smuko jos kadencijai einant į pabaigą – ji baigsis 2026 m. liepos 28 d.

Panašioje situacijoje dėl korupcijos suvokimo yra ir konservatyviosios daugumos Kongresas, rodo kelių visuomenės nuomonės apklausų rezultatai.

Peru per pastaruosius šešis mėnesius taip pat padaugėjo protestų dėl organizuotų nusikalstamų grupuočių vykdomo turto prievartavimo ir žmogžudysčių bangos.

