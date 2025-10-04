Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Remigijus su šunimi pateko į netikėtą situaciją: „Tuomet supratau“

2025-10-04 07:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 07:30

Valstybės sienos apsaugos kinologai saugodami pasienį dažnai susiduria su pačiomis įvairiausiomis situacijomis. 

Remigijus Rusteika, Moka, Paulius Kaupelis

Valstybės sienos apsaugos kinologai saugodami pasienį dažnai susiduria su pačiomis įvairiausiomis situacijomis. 

0

Kaip paaiškės TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“, neseniai Remigijus Rusteika saugodamas sieną su Rusija – Kaliningrado sritimi ties Nida – kartu su vos metukų amžiaus kalyte Moka pateko į netikėtą situaciją. Moka pasileido lodama bėgti jūros link. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pateko į netikėtą situaciją

„Vykdant tarnybą palei valstybės sieną einant pajūriu, šuo nusileido ir pradėjo loti. Man pasirodė iš pradžių, kad loja ant kažkokio pagalio, rąstuko. O po to pamačiau, kad tas rąstukas lyg kažkiek juda. Tuomet supratau, kad yra kažkoks gyvas padarėlis. 

Priėjus paaiškėjo, kad tai buvo mažytis į krantą išmestas ruoniukas. Apie tai mes pranešėme, atvažiavo, išgelbėjo, Jūrų muziejus jį pasiėmė. Kiek žinau, sėkmingai užaugino ir paleido į Baltijos jūrą“, – laidoje pasakos jis. 

Tai buvo pirmasis jaunos pasieniečio Remigijaus kalytės pasižymėjimas tarnyboje. Mokai šiuo metu jau dveji su puse. Tai – belgų aviganių veislės atstovė, vadinamasis žalios juostos šuo. Žalioji juosta – tai palei pasienį einanti teritorija, į kurią gali patekti tik pareigūnai ar specialų leidimą turintys asmenys. 

„Būtent čia šunys turi mokėti aptikti pažeidėjų pėdsakus. Pagrindinė šiuo metu mano tarnybinio šuns funkcija yra pėdsekystė, žmogaus paieška. Tai – žaliosios juostos šuo, bet šiuo metu po truputį jau yra pradedamas ruošti sprogmenų paieškai ir po pusmečio turėtume laikyti jau tą kategoriją su sprogmenimis“, – kalbės laidos svečias. 

R. Rusteika – vienas ilgiausiai su sprogmenimis dirbančių kinologų mūsų šalyje. Kai mūsų šalies prezidentas Gitanas Nausėda davė priesaiką, būtent tą stalelį tikrino Remigijus su savo tarnybiniu šunimi. 

Neįtikėtinos ir pavojingos Valstybės sienos kinologų operacijos jau šį šeštadienį 9:00 val. TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis“.  

