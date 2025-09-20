Agnės Bilotaitės sūnui atsidūrus reanimacijoje šeima priėmė jautrų sprendimą: „Tai – labai didelė atsakomybė“

Kaip Agnė pasakos TV3 žiniasklaidos grupės laidoje „Gyvūnų pasaulis“, Bobo atsiradimui jų namuose buvo labai rimta priežastis.
Prieš metus priėmė svarbų sprendimą
„Prieš metus laiko Benukas buvo gimtadienio šventėje, kurioje buvo batutas. Ir ten atsitiko tokia nelaimė, kad žaidžiant vaikams, buvo patirta tikrai labai didelė trauma. Teko ir reanimacijoje būti, ir paskui reabilitacijos ilgas procesas buvo“, – laidoje pasakos A. Bilotaitė.
O kad Benuko reabilitacija būtų ne tokia ilga, Agnė gerai apgalvojusi kartu su vyru priėmė sprendimą – įsigyti šuniuką.
„Benas turėjo tokį žaislinį šuniuką, kurį su savimi visur visur nešiodavosi, net keliaudavo su juo. Tai buvo toks šeimai paskatinimas, kad tikrai reikia draugo. Ir mes visiškai nesigailime, tai buvo geriausias sprendimas.
Dabar Bobas yra geriausias vaikų draugas. Mes jaučiamės taip, kad turime dar vieną vienmetį vaiką, kuris dabar su jais išdykauja ir dūksta“, – kalbės A. Bilotaitė.
Agnė teigia, kad ir visi kiti tėvai, priėmę sprendimą įsigyti šuniuką, pirmiausiai turi patys atsakyti į klausimą, ar jiems jis reikalingas. Nes tik suaugęs žmogus gali prisiimti atsakomybę ir suprasti, kad gyvūnu rūpintis reikia kiekvieną dieną
„Tai yra labai didelė atsakomybė, nes turėsi juo rūpintis, skirti laiko. Pavyzdžiui, prieš tris ar keturis metus, vargu, ar pati būčiau galėjusi turėti tokį aktyvų gyvūną namuose“, – atskleis ji.
Kodėl Agnė pasirinko Džeko Raselo terjerų veislės šuniuką ir kaip Bobas išsiauklėjo Agnės šeimos narius pamatysite jau šį šeštadienį 9:00 val. TV3 laidoje „Gyvūnų pasaulis“.
