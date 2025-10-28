Ruginienė dar nepateikė prezidentui kandidato į KAM vadovus: Lietuva gyvena paskalų erdvėje

„Nepateikiau (prezidentui – ELTA) jokio kandidato nei oficialiai, nei neoficialiai“, – antradienį LRT televizijai sakė ministrė pirmininkė.
„Įvairios pavardės nuolat figūruoja įvairiose diskusijose. Keista stebėti, kai turime tokią pakankamai sudėtingą situaciją, po savaitgalio kovojame su hibridine ataka, tačiau Lietuva vis dar gyvena paskalų erdvėje, kur įdomiau yra kas, ką pasakė“, – pridūrė premjerė.
I. Ruginienės teigimu, šiuo metu yra svarstomos kelios kandidatūros į KAM vadovus, tačiau jas pirmiausiai ketinama aptarti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) gretose.
„Tikrai prašau visų nesivadovauti antraštėmis ir įvairiomis paskalomis. Tos kandidatūros tikrai yra apgalvotos ir jas pirmiausia norėsiu aptarti su partiečiais, o tada išeiti į viešumą“, – akcentavo ji.
Antradienį turėję vykti LSDP prezidiumo ir valdybos posėdžiai nukelti dėl svarbių priežasčių
Tiesa, socialdemokratai į valdybos ir prezidiumo posėdžius, kuriuose planuota aptarti galimą kandidatūrą į KAM vadovus, turėjo rinktis jau antradienio vakarą. Vis dėlto, paskutinę akimirką susitikimai buvo atšaukti. Premjerė aiškina, jog tam yra svarbių priežasčių.
„Tie posėdžiai yra atidėti dėl labai svarbių priežasčių“, – sakė ministrė pirmininkė.
„Galima tam tikrus posėdžius atidėti šiek tiek vėlesniam laikui ir prioritetas šiandien tikrai yra balionai ir hibridinė ataka“, – akcentavo ji.
ELTA primena, kad pirmadienio vakarą žiniasklaidoje pasirodė informacija apie galimą kandidatą vadovauti KAM – dabartinį susisiekimo ministrą J. Taminską. Apie tai pirmieji skelbė portalas „Lrytas“, informaciją taip pat Eltai patvirtino su situacija gerai susipažinę šaltiniai.
Premjerės patarėjas I. A. Dobrovolskas Eltai teigė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos. Ministrė pirmininkė I. Ruginienė taip pat to nekomentavo, nurodydama, kad dar nepateikė jokio kandidato į KAM vadovus.
Savo ruožtu pats J. Taminskas antradienį žurnalistams neatsakė, ar sulaukė premjerės kvietimo tapti naujuoju KAM vadovu.
Premjerė I. Ruginienė pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus žadėjo šios savaitės pradžioje.
KAM vadovo postas atsilaisvino po to, kai praėjusią savaitę iš pareigų buvo atleista ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė.
Šiuo metu KAM vadovo pareigas laikinai eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!