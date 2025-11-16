 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Horoskopai > Zodiakas > Avinas

Iš Naglio Šulijos – žinia 3 Zodiako ženklams: aplankys milžiniška sėkmė

2025-11-16 20:30
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-11-16 20:30

Trokštate sužinoti, kas jūsų laukia šią savaitę? Laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ astrologas atskleidė, ką kiekvienam Zodiako ženklui šią savaitę žada žvaigždės.

0

 

Šią savaitę svarbiausios bus ne tiek planetų padėtys, kiek jų kombinacija. Bet vis tiek reikia pradėti nuo planetų padėčių.

Saulė juda Skorpiono ženklu ir šeštadienio naktį pereis į Šaulį. Kol Saulė Skorpione, ji skatina mus į gyvenimo reiškinius žvelgti atidžiai, be iliuzijų ir veikti apdairiai, bet nieko nelaukiant. Saulė Šaulyje irgi labai veikli, bet pilna entuziazmo ir noro atstovauti arba ginti kokias nors vertybes. Taip pat Saulė Šaulio ženkle skatina keliones, tad galima sakyti, jog netrukus prasidės vėlyvojo rudens kelionių metas.

Mėnulis dabar dyla ir dils iki ketvirtadienio ryto, kai stos Jaunatis. Dylantis Mėnulis padeda ką svarbesnio mums užbaigti, o pradėti geriau jau su pilnėjančiu nakties šviesuliu, tai yra penktadienį ir vėliau.

Dalykinio gyvenimo valdovas Merkurijus dabar juda atbulai (retrogradinė fazė) ir savaitės pradžioje grįš iš Šaulio į Skorpioną. Dėl savo retrogradiškumo dalykinės veiklos tikrai neskatins, ji vyks sunkiau nei įprasta, be to tai laikas, kai išryškėja kokie nors nesklandumai, atsiranda klaidos ką nors sprendžiant ir nusprendžiant, o tai dar viena priežastis dalykinei veiklai vykti ne taip sklandžiai, kaip norėtųsi.

Jausmų valdovė Venera dabar sparčiai juda pirmyn Skorpiono ženklu, yra aistringa, gali būti pavydi ir tikrai nesidrovės bet kokių veiksmų, kurie padės jai siekti savo venerietiškų tikslų. Atitinkama vyraus ir estetika.

Marsas jau kuris laikas Šaulio ženkle, energingas, dėl to nusiteikęs pliektis dėl savo tikslų, ypač jeigu jie susiję su kokio nors požiūrio, minties arba idėjos įtvirtinimu.

Įdomybė yra ta, kad Saulė, Mėnulis ir Merkurijus Skorpiono ženkle telksis apie retokai minimą, tačiau kai kada prisimenamą Juodąjį Mėnulį, arba Lilit. Juodojo Mėnulio tikslas yra suvelti emocijas, todėl galima manyti, kad visa trijų planetų diktuojama veikla turės dar ir ryškų emocinį pamušalą, deja, turbūt ne patį gražiausią. Prišnekėti niekų, dėl kurių ateityje gailėsimės, dabar bus labai lengva, o išlikti santūriems bus sunku. Su visomis pasekmėmis veiklai bei santykiams.

Maža to, planetų mazgą Skorpione įtakos dar trys planetos – Jupiteris, Saturnas ir Uranas. Ši trijulė tarsi skatinte skatins kvartetą Skorpione veikti. Dėl to gali susidaryti paradoksali situacija – pats veiksmas (arba veikimas) vargu ar bus sklandus, bet nieko nedaryti tikriausiai irgi nepavyks. Visgi geriausia taktika šiuo metu – atidėti viską, ką galima atidėti.

Avinas

Būsite energingi, veiklūs, geros nuotaikos, kuria mielai dalysitės su aplinkiniais. Tačiau dalykinėje srityje veiklos bus nedaug, namie karaliaus įprastos aplinkybės, todėl liks nemažai laiko sau, savo pomėgiams. Labai palankus laikas keliaujantiems, ypač jeigu kelionė skatina smagiai pajudėti. Apdairumas, santūrumas labai pravers tiems, kurie siekia teisingumo.

Jautis

Kol kas tęsiasi laikas, kai svarbūs esate ne jūs, jūsų siekiai, o išorė – išorinės aplinkybės arba kito asmens valia, veikla arba poreikiai. Ta ana pusė žada būti ganėtinai aktyvi, tačiau ir su savo įsivaizdavimais, kaip viskas turi būti, tik jie neprivalo būti teisingi. Visgi prie jų teks kažkaip prisitaikyti. Taip pat ši savaitė gali sutekti progų sutvarkyti kai kuriuos piniginius reikalus.

Dvyniai

Vidinė būsena kur nors skubėti ar dėl ko nors kovoti visai neskatins, greičiau priešingai – norėsis dažniau ilsėtis ir dėl nieko nesukti galvos. Tačiau išorė priešingai – vers pasistengti: nestigs nedidelių darbų ir visokių pareigų vykdymo, ne visuomet sklandaus, tačiau būtino atlikti. Santykiai su kai kuriais asmenimis gali būti ganėtinai įtempti – dėl anos pusės nusistatymo.

Vėžys

Nedidelių darbų ir visokių įsipareigojimų vykdymo tikrai nestigs, viską reikės daryti greitai ir taip, kaip reikia. Tačiau tai ir pavyks visai neblogai, todėl su viskuo susitvarkysite kuo puikiausiai. Taip pat šią savaitę nestigs progų smagiai pasilinksminti, galbūt sukurti ką mielo ir gražaus. Labai tikėtina, kad ir asmeninis gyvenimas atrodys kuo puikiausiai.

Liūtas

Daugiausia laiko, dėmesio ir pastangų gali paprašyti namų, šeimos reikalai arba veikla, susijusi su nekilnojamuoju turtu. Tačiau pastaroji sritis gali paprašyti ypatingos kantrybės ir apdairumo. Vėlgi, sėkmė lydės buriant bendrai veiklai namiškius. Taip pat pradės daugėti rudens pramogų, kol kas tokių, kurios skatina smagiai pajudėti.

Mergelė

Tikėtina, kad šią savaitę reikės daug judėti ir daug bendrauti – ir dalykinėmis temomis, ir visomis kitomis taip pat. Būtent dalykinis bendravimas dabar neprivalo būti sklandus – galimos klaidos, visokie nesklandumai, dėl to santūrumas ir apdairumas labai pravers. Taip pat dabar gali būti nemažai jėgų ir tinkamo nusiteikimo reikalaujančių darbų namie.

Svarstyklės

Tikėtina, kad dabar nemažai laiko, dėmesio ir pastangų paprašys piniginiai arba turtiniai reikalai. Labai tikėtina, kad reikalai šioje srityje klostysis permainingai ir įvairiai, vieni sklandžiai, kitiems dėmesio ir atidumo reikės daugiau. Taip pat ši savaitė gali atnešti ir daug spartaus judėjimo, galbūt trumpų greitų išvykų. Jums patiems patiks judėti greitai.

Skorpionas

Atrodo, laukia įvairialypė savaitė. Viena vertus, nestigs nedidelių dalykinių reikalų, kuriuos tvarkyti nebus labai lengva ir paprasta – galimi įvairiausio pobūdžio nesklandumai. Kita vertus, jūsų asmeninis žavesys švies kaip ryto žvaigždė, o asmeninis gyvenimas išties džiugins. Be to, dabar bus sunku praleisti progą arba progas gauti greitos apčiuopiamos naudos.

Šaulys

Būsite energingi, veiklūs ir linkę prie tikslo arba tikslų žengti tiesiai, nesidairant ir nebijant kam nors užminti ant kojos. Dėl energijos pertekliaus didelė sėkmė lydės sportuojančius – ir mėgėjiškai, ir profesionaliai. Patiks judėti, ypač vairuoti greitai, tačiau sklandžiai. Žinoma, dalykinius reikalus tvarkysite irgi labai sparčiai ir tai tik pradžia – šis ruduo atneš daug visokios veiklos.

Ožiaragis

Tikėtina, kad darbe darbų bus ne per daugiausia, namie irgi įprastos tvarkos niekas griauti neketina, todėl liks nemažai laiko sau, savo pomėgiams. Tikėtina, kad nemažai džiaugsmo suteiks artimi draugai – bus ne viena proga visiems kartu nuveikti ką mielo ir smagaus. Kolektyvinė dalykinė veikla žada vykti ne taip sklandžiai.

Vandenis

Tikėtina, kad nemažai bruzdesio gali būti darbe arba profesijos srityje. Čia nestigs darbų ir visokios veiklos, vienais atvejais visai sėkmingos, kitais – nebūtinai. Štai atidumo, apdairumo reikės tiems, kurių veikla susijusi su žiniomis ir informacija. Sėkmė lydės tuos, kurių darbai susiję su grožio, patogumų arba pramogų kūrimu. Smagiai pajudėti padės artimi draugai.

Žuvys

Atrodo, teks raitotis rankoves ir kibti į darbus – veiklos darbe arba profesijos srityje gali būti nemažai, viską reikės daryti greitai, iš pirmo karto ir taip, kaip reikia. Bet, panašu, tai ir pavyks kuo puikiausiai, dėl to nuveikti pavyks išties daug. Taip pat kita savaitė palanki rudens kelionei, pirmiausia tokiai, kuri skatina atsipalaiduoti ir pasimėgauti gyvenimo teikiamais malonumais.

