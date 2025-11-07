TOP3 Zodiako ženklai, kuriems kiti metai atneš turtus: pasitikrinkite, ar tai jūs

Sužinokite, kas laukia jūsų pinigų sferoje kitais metais ir pasitikrinkite, ar patenkate į TOP3 ženklų, kuriems kiti metai atneš turtus, sąrašą, rašo ganeshaspeaks.com.
3 Zodiako ženklai, kuriems kiti metai atneš turtus
Jautis (balandžio 20 – gegužės 20)
Jaučiams 2026-ieji bus stabilumo ir ilgalaikės gerovės metai. Saturnas skatins atsakingai planuoti biudžetą ir mažinti nereikalingas išlaidas.
Metų pradžioje verta sutelkti dėmesį į savo ilgalaikį finansinį saugumą – ypač namų ir asmeninių įsipareigojimų srityje. Kantrus ir nuoseklus požiūris į pinigus padės pasiekti tvarią gerovę.
Šaulys (lapkričio 22 – gruodžio 21)
Jupiteris ir Merkurijus metų pradžioje atvers naujas pajamų galimybes, ypač šalutiniuose projektuose ar naujose veiklose.
Marso energija ir Merkurijaus kūrybiškumas padės tinkamai planuoti, ieškoti naujų pažinčių ir tyrinėti įvairius pajamų šaltinius. Šie metai – puikus laikas asmeniniam finansiniam proveržiui.
Žuvys (vasario 19 – kovo 20)
Jupiteris suteiks aiškumą finansuose, o Saturnas primins būti atsargiems ir vengti impulsyvių sprendimų.
Merkurijus padės atidžiai peržiūrėti biudžetą ir atsikratyti smulkių finansinių įsipareigojimų, o Marsas įspės apie galimus vėlavimus grąžinti skolas.
Kantrybė ir protingas planavimas padės Žuvims sulaukti atlygio už anksčiau įdėtas pastangas.
Ženklai, kuriems svarbiausia atsargumas
Avinas (kovo 21 – balandžio 19)
Metai reikalaus drąsos, bet kartu ir atsakomybės finansiniuose sprendimuose. Sausį ir vasarį verta peržiūrėti ankstesnius finansinius sprendimus ir šiek tiek pakeisti savo išlaidų įpročius.
Dvyniai (gegužės 21 – birželio 20)
Pirmieji du mėnesiai nebus tinkami impulsyvioms išlaidoms. Saturnas ragins peržiūrėti biudžetą, o Marsas motyvuos tvarkyti finansus arba grąžinti skolas.
Vėžys (birželio 21 – liepos 22)
Pirmoje metų dalyje gali atsirasti netikėtų pajamų ar pavėluotų mokėjimų, tačiau netikėti iššūkiai gali ir padidinti išlaidas. Vis dėlto, Jupiteris ir Merkurijus padės planuoti biudžetą ir priimti protingus sprendimus.
Liūtas (liepos 23 – rugpjūčio 22)
Metų pradžioje verta peržiūrėti savo išlaidų įpročius. Gali kilti naujų idėjų pajamoms pasididinti, bet būtina vengti impulsyvių pirkinių ir staigių finansinių pokyčių.
Mergelė (rugpjūčio 23 – rugsėjo 22)
Metų eigoje svarbu planuoti atsakingai, vengti emocijomis pagrįstų finansinių sprendimų ir pasitikėti logika bei ilgalaikėmis investicijomis.
Svarstyklės (rugsėjo 23 – spalio 22)
Mėnulis ir Venera padės susitelkti į savo finansus, o Merkurijus skatins sumažinti impulsyvias išlaidas. Saturnas suteiks struktūros ir nuoseklumo būsimiems finansiniams sprendimams.
Skorpionas (spalio 23 – lapkričio 21)
Metų pradžia – palanki praktiniam finansų planavimui, tačiau vis tiek bus reikalingas atsargumas dėl netikėtų išlaidų.
Ožiaragis (gruodžio 22 – sausio 19)
Laikas peržiūrėti išlaidas, sudaryti griežtą biudžetą ir vengti nereikalingų pirkinių. Emocijomis pagrįsti finansiniai sprendimai nebus palankūs – svarbiausia išliks logika ir ramybė.
Vandenis (sausio 20 – vasario 18)
Metų pradžioje laukia rimtas susimąstymas apie savo finansus. Saturnas ragins atsargiai leisti pinigus ir tikrinti prenumeratas, už kurias mokate, o Jupiteris primins galvoti ilgalaike perspektyva, o ne siekti greitų laimėjimų.