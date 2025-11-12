Ekspertė pastebi naują lietuvių priklausomybę: „Situacija yra siaubinga“

Pasak naujienų portalo laidoje „Verta žinoti“ viešėjusios psichologės-psichoterapeutės Raimondos Ramanauskienės, toks tėvų elgesys kelia pavojų sveikam vaikų savivertės formavimuisi ir pasekmės matant nuolat savo veidą ar kūno linijas transformuojančius tėvus – liūdnos.
„Nuoširdžiai, situacija iš tikrųjų yra siaubinga. Tokiam vaikui labai sunku suprasti, kokia ta mano mama? Kada ji yra gera, o kada ne? Jeigu ji formuoja vaizdą, kad tik plona, tik kažką pasitobulinusi yra pakankama, tai vaikui lygiai tas pats formuojama. Nebeužtenka jau vien tik mitybos, sporto išsimiegoti, tiesiog išsiprausti, susitvarkyti, ar ne? Turime iškreiptą veidrodžių karalystę, kurioje labai sunku.
Kai vaikas mato, tarkim, labai stiprius pokyčius – operacijas, injekcijas, kūno tobulinimąsi, santykį su maistu, nebūtinai mamos, tėčiai lygiai taip pat jau pradeda daug visokių darytis dalykų, formuojamą požiūrį, bendrą grožio vaizdą, tai kokios tuomet mintys vaiko galvoje nuguls? Man sunku prognozuoti, kad labai teigiamos“, – labai rimtai perspėja specialistė.
Daugiau apie tai, kodėl kyla noras nuolat keisti savo išvaizdą, kokios vaikystės traumos neleidžia jaustis gerai savo kūne suaugus, kas signalizuoja priklausomybės grožio procedūroms išsivystymą bei kur kreiptis pagalbos – sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
00:44 Laidos viešnia praeityje dirbo modeliu: jos istorija
02:26 Negailestingos mados pasaulio taisyklės
04:08 Šiuolaikinių grožio standartų vaikymasis
06:37 Apie kraštutinumus ir ploną ribą tarp sveiko ir nesveiko santykio su savimi
09:29 Greito rezultato troškimas radikaliomis priemonėmis
11:38 Į grožio liūną įsisukusių tėvų įtaką vaikams
14:57 Pripūstos lūpos, sėdmenys ir krūtys – intymumo krizė?
17:23 Vaikystės traumos, pasireiškiančios per kūno nepriėmimą
19:01 Kada laikas pasakyti stop
20:44 Apie vyrus, prašančius savo moterų pasidaryti plastines operacijas
22:31 Kur kreiptis pagalbos
25:59 Renkamės operuotis, nusisiurbti riebalus nes tingim ir neprisiimame atsakomybės už save?
27:22 Mano kūnas, ką noriu, tą su juo darau?
28:52 Apie disciplinos svarbą grožio rutinoje
31:36 Viešnios palinkėjimas
„Verta žinoti“ žiūrėkite kiekvieną trečiadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą šeštadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.
