Kol rūpinotės namais, vyras susirado kitą: advokatė įspėja to nepasirašyti – liksite nuogos basos

Kaip naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“ akcentuoja advokatė Evelina Trukšinienė, yra atvejų, kuomet pasirašyti vedybinę sutartį itin nenaudinga ir skyrybų atveju vaikus auginusi ir namų židinį kursčiusi moteris liks ant ledo – be gyvenamosios vietos ir pajamų.
„Jeigu esate moteris, kuri planuoja auginti, gimdyti vaikus, daugiau atsakyt už šeimos gerovę, ne dirbti, o kurti šeimos židinį ir jį palaikyti, tuomet tikrai nepasirašinėkite vedybų sutarčių, kuriose būtų nustatytas visiškai atskiras turto režimas, kur ir pajamos ir turtas būtų atskiras.
Kas atsitiks? Jūs susituoksite su vyru, kuris siekia karjeros, o jūs dviejų ar trijų 2 vaikų mama namuose auginate, prižiūrite vaikus. Praeis kokių 10 metų, nei karjeros, nei pinigų nesukaupusi, taip, galbūt gerai gyvenate prabangiam bute, vyras gerai uždirba, bet kai tik tas vyras, pavyzdžiui, susiras kitą moterį, sugalvos, kad jam jau atsibodo arba ištiks vidutinio amžiaus krizė, nuspręs skirtis, tai viskas, kas jo vardu bus, o bus viskas jo vardu, nes jis vienas dirba ir uždirba, bus jo asmeninė nuosavybė, o tu, moteris liksi be nieko, nes nieko neuždirbai, vaikus auginai“, – pabrėžia E. Trukšinienė.
Advokatė ragina moteris įvertinti esamą padėtį šeimoje ir aklai nepasikliauti siūlomomis sutartimis, nedėti parašo prieš tai nepasikonsultavus:
„Jeigu nebūtų tokios sutarties, tai būtų viskas per pusę. Svarbu ko nedaryti, tai neiti aklai pas notarą ir sakyti – mums reikia standartinės vedybų sutarties, kurioje viskas atskirta. Kreipkitės į teisininką, kuris turi patirties šioje srityje, pasakykit savo situaciją, kaip jūs planuojate gyventi, ko iš sutarties norit. Tada teisininkas jums padės, parekomenduos, kokias sąlygas įtraukti, o kurių ne, bendradarbiaus su notaru ir sudarys sąžiningą sutartį“, – sako advokatė.
Daugiau apie tai, kuo skiriasi ikivedybinės ir povedybinės sutartys, kokius klausimus jose vertėtų apsibrėžti, ar užantspauduoti susitarimai gali būti keistini bei kada reikėtų pradėti galvoti apie testamento sudarymą sužinokite naujienų portalo tv3.lt laidoje „Verta žinoti“, kurią rasite straipsnio pradžioje.
Apie ką kalbėjome:
00:00 Temos ir pašnekovės pristatymas
00:33 Ikivedybinės ir povedybinės sutarties skirtumai
01:03 Ar Lietuvoje populiarėja tokie sutuoktinių kontraktai
01:25 Apie tai, kokius dalykus sutartyse poros apsibrėžia
02:42 Sutartis gali išgelbėti nuo vyro ar žmonos skolų?
03:05 Su sutartimi prie altoriaus žengia tik turtuoliai?
04:31 Taisyklės, kurios galioja sugyventiniams
05:39 Nesusituokusios poros – įsidėmėkite!
06:58 Neištikimybės, vaikų, išvaizdos ir uždarbio susitarimai
09:12 Sutarčių ir susitarimų keitimai ir nutraukimas: ar tai įmanoma
11:59 Moterys įsiklausykite: advokatė pataria, kokių klaidų nedaryti
13:54 Laikas galvoti apie testamentą – ar tai tik turtingų senukų reikalas?
15:37 Žmona įsižeidė, kad vyras jai nieko nepaliko – ar galima užginčyti velionio valią?
17:40 Testamente įvardytos sąlygos – ne iš piršto laužtos
18:37 Testamentų klastojimas: atvejai Lietuvoje
21:04 Advokatė įvardija, kada geriausia sudaryti testamentą
22:29 Testamentu vaikams gali nepalikti nė cento
