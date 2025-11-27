Į Lietuvą atslinkus žiemiškiems orams įspėja visus: šiukštu to nedarykite

Priminimu, kaip saugiai elgtis ant ledo ir kada jis laikomas tvirtu, socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Formuojantis pirmajam ledui – svarbus įspėjimas
Įspėjama būti budriais – pirmasis ledas, nors ir gali pasirodyti storas, yra netvirtas ir itin trapus. Ant tokio ledo lipti itin pavojinga, nes jis neišlaiko žmogaus svorio, o bandymas ant jo lipti gali būti pražūtingas.
„Atvėsus orams, vandens telkinių paviršiuose pradeda formuotis pirmasis ledas. Nors paviršius gali atrodyti užšalęs, pirmasis ledas visada būna labai trapus ir pavojingas. Jis nėra pajėgus išlaikyti žmogaus svorio. Būkite atsargūs:
- nelipkite ant šviežiai susiformavusio ledo;
- neleiskite to daryti vaikams.
Ledas laikomas tvirtu, jeigu jo storis yra daugiau kaip 7 cm. Toks ledas jau išlaiko žmogų. Tačiau kad jis išlaikytų grupę žmonių, jo storis turi būti ne mažesnis kaip 12 cm.
Tvirtas ledas visada turi mėlyną arba žalią atspalvį, o matinės baltos spalvos arba geltono atspalvio ledas yra netvirtas.
Trapus, plonas ledas būna tose vietose, kur jame įšąla medžių šakos, lentos ir kiti daiktai, o taip pat arti krūmų, medžių, nendrių. Netvirtas ledas susidaro ir tose vietose, kur įteka upeliukai, vanduo iš gamyklų, yra šaltiniai“, – įspėjimu dalijosi Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.
Artimiausių dienų orai
Kaip anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, artimiausiomis dienomis Lietuvoje išsilaikys žiemiškai drėgni ir pavojingi orai. Sinoptikai prognozuoja ne tik sniegą, šlapdribą ir lijundrą, bet ir plikledį bei rūką, kurie apsunkins eismo sąlygas.
Hidrologai taip pat perspėja – šalies vandens telkiniuose pradeda formuotis pirmasis ledas, tačiau ant jo lipti nesaugu.
Daugiau apie artimiausių dienų orus – meteo.lt sinoptikų prognozėje:
Ketvirtadienio dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis rytą kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.
Penktadienį vietomis silpni krituliai. Plikledis, naktį kai kur lijundra, rūkas. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 šilumos, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.
Šeštadienį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, nedideli krituliai. Naktį ir rytą plikledis. Vėjas pietinių krypčių, naktį 6–11 m/s, dieną 8–13 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 26 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 58 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Lapkričio 27 – 29 d. šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, pamažu formuosis pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–7, Kuršių mariose – 1–2, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.

