  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Masiškai plinta Naglio Šulijos vaizdo įrašas iš žinių: žodžių į vatą nevyniojo

2025-11-27 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 10:25

Pirmasis rimtesnis sniegas Lietuvoje daugelį užklupo netikėtai – socialiniuose tinkluose netrūko nerimo ir juokų apie artėjančią „žiemos apokalipsę“. Tačiau sinoptikas Naglis Šulija ramino, kad dramatizuoti neverta – tai tik įprasti sezono kaprizai.

1

Per orų prognozę N. Šulija netgi su humoru pastebėjo, kad sniegas sukėlė daugiau ažiotažo nei realių bėdų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naglio Šulijos žodžiai išplito žaibiškai

„Mano draugai, skaitydamas antraštes aš suprantu, kad artimiausiu metu Lietuvai kažkas smogs ir ją kažkas užgrius. Dar pasigendu tokių žodžių kaip „užvers“ ir „palaidos“.

Ir galvoju – panika dėl 15 centimetrų rodo, kad užaugo nauja karta, kuriai toks žiemiškas pirstelėjimas – dalykas itin siaubingas. Ir tai geriausia klimato kaitos iliustracija, kurią tik mačiau. 15 centimetrų!“ – per orų prognozę ironizavo N. Šulija.

Šie N. Šulijos žodžiai, pasakyti raminančiu tonu ir su lengva ironija, ėmė masiškai plisti socialiniuose tinkluose.

Sinoptikai skelbia, kad trečiadienio pavakarę dalyje pietinių rajonų sniego dangos storis siekė iki 7–13 cm. 

„Krituliai iš Lietuvos visiškai pasitrauks tik ketvirtadienį vakare. Likusią savaitės dalį kritulių sulauksime tik vietomis“, – sako Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Per trečiadienio naktį ir dieną (iki 17 valandos) daugiausia kritulių iškrito Kalvarijoje – 17,5 mm; Druskininkuose ir Varėnoje – 15,3 mm; Marijampolėje – 14,5 mm; Birštone – 11,7 mm; Alytuje ir Lazdijuose – 11,3 mm; Šalčininkuose – 9,6 mm; Trakuose – 9,1 mm; Vilniuje – 8,7 mm.

