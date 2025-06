„Regitra“ visiems vairuotojams primena 5 svarbius dalykus: kitaip konfliktų neišvengsite?

„Labai svarbu vairuojant, o ypač, kelyje pasitaikius netipinei situacijai, išlaikyti ramybę ir būti mandagiam, atlaidžiam. Visuomet galite padėkoti kitam vairuotojui ir nusišypsoti ar pakelti ranką, galime užleisti vietą besirikiuojančiam vairuotojui. Mandagus elgesys padeda išvengti pavojingų situacijų, o taip pat formuoja teigiamą kultūrą keliuose”, – teigia T. Damašauskas ir dalinasi 5 patarimais, kaip geranoriškumo dėka galima išvengti net ir konfliktinių situacijų.

Laikykitės atstumo

T. Damašauskas pabrėžia, kad, nepriklausomai nuo to ar esi prie vairo, dalyvauji eisme kaip dviratininkas ar pėsčiasis, taisyklė galioja ta pati – pagarba asmeninei erdvei. Juk tikrai nebus malonu, jei, pavyzdžiui, parduotuvės eilėje už nugaros stovintis pirkėjas lips ant kojos arba prisiartins per daug arti. Tai galioja ir eisme, tik čia prisideda pats svarbiausias – saugumo – aspektas.

Statant automobilį aikštelėje reikėtų laikytis atstumo – leisti žmonėms ramiai ir be streso atlikti pradėtą manevrą ir tik tada judėti. Važiuojant gatve patariama laikytis saugaus atstumo ne tik dėl to, kad spėtumėte sustabdyti automobilį, kai priekyje esanti transporto priemonė staigiai stabdo, bet ir tam, kad kitas vairuotojai nesijaustų įspraustas į kampą ir galėtų lengvai manevruoti.

Saugumas – pirmiausia

Pasitaiko tokių situacijų, kai net ir turint pirmumo teisę, kartais mandagiau ir saugiau praleisti kitą eismo dalyvį. Anot T. Damašausko, tai rodo vairuotojo brandą ir atsakomybę. Kelyje būna daug situacijų, kurios nėra aprašytos teoriškai, kur reikia priimti sprendimą, geriausią būtent tą akimirką. Pavyzdžiui, užleisti kitą vairuotoją, kuris jau pradėjo manevrą. Tokios situacijos dažnai pasitaiko miegamųjų miesto rajonų kiemuose, kai susikerta vienodos reikšmės keliai arba kai kelyje vyksta remontas.

„Patyrę vairuotojai taip pat dažniau nei kiti judrioje gatvėje pristabdo ir leidžia iš šalutinės gatvės išvažiuoti kitiems eismo dalyviams, praleidžia autobusų, troleibusų vairuotojus. Jei visi eisme vadovautumėmės sąmoningumu ir mandagumu tikrai turėtume mažesnes spūstis ir mažiau incidentų“, – pabrėžia ekspertas.

Užtrauktuko principas

Atrodytų, visi vairuotojai žino, kad siaurėjant keliui iš dviejų eismo juostų į vieną, reikia vienas kitą įleisti vadovaujantis vadinamu „užtrauktuko principu“ – po vieną automobilį iš kiekvienos juostos. Tokios situacijos susidaro miestuose piko metu arba net ir greitkelyje, vykstant kelio remonto darbams. Deja, vis dar pasitaiko arba nežinančių šio principo, arba labai skubančių ir nepaisančių šios taisyklės.

„Kadangi kelyje „kamštis“, vis tiek niekur nenuskubėsite, tad visada geriau rinkitės mandagumą. Šitaip ir sau nesugadinsite nuotaikos, ir kitą vairuotoją gerbsite. Juk rami ir gera nuotaika prie vairo yra saugumo garantas“, – įsitikinęs „Regitros“ atstovas.

Platesnė parkavimo vieta yra būtinybė, o ne privilegija

„Labai gaila, bet vis dar reikia priminti vairuotojams, kad statydami automobilį neužimtų vietų, skirtų žmonėms su negalia ar šeimoms su mažais vaikais. Be to, atminkime, kad ne kiekviena negalia yra matoma. Reikėtų susilaikyti nuo vertinimo ir kritikos pamačius, kaip kažkas iš pirmo žvilgsnio užima neįgaliojo vietą be reikalo“, – teigia T. Damašauskas.

Šios stovėjimo vietos specialiai padarytos platesnės ir arčiau objekto įėjimo, tam kad palengvintų tam tikrų žmonių logistiką. Papildoma erdvė reikalinga iš automobilio iškeliant vaikišką kėdutę ar neįgaliojo vežimėlį.

Ugdykite kantrybę

Pasak T. Damašausko, teisė vairuoti – dar ne viskas. Kelyje svarbi patirtis, o ji atsiranda bėgant laikui, daug kartų atliekant tam tikrus veiksmus. Štai, kad ir parkavimas. Gali atrodyti – paprasta, bet netinkamai pastatytas automobilis trukdys kitų transporto priemonių judėjimui, mažins matomumą ir net kels pavojų.

„Manevruodami neskubėkite, įvertinkite ar tilpsite, ar jums pavyks lengvai išlipti iš automobilio, ar neužstatėte kito vairuotojo durelių bei pravažiavimo. Palikite tiek vietos, kad atstumas iki šone stovinčios transporto priemonės būtų 50 centimetrų, bet ne daugiau nei 1 metras“, – dalija patarimus T. Damašauskas.

O svarbiausia – ekspertas pataria būti kantriems. Tyrimai rodo, jog žmonės, linkę į impulsyvumą ir nekantrumą, dažniau patenka į eismo įvykius. Kantrybė padeda išvengti nereikalingo streso, sumažina avarijų riziką ir kuria draugiškesnę eismo kultūrą.