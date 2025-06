„Formulės-4“ bolidą vairavęs Edvinas Krupinskas atskleidė, koks tai jausmas: štai ko niekada nepamirš

Edvinas Krupinskas apie tai sukūrė vaizdo įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Lenktynių trasų kūrėjo Hermanno Tilke suprojektuota „Red Bull Ring“ trasa įkurta žadą atimančioje, kalnų apsuptoje vietoje.

Trasos išskirtinumas – formulės tipo lenktynėse rečiau sutinkamos įkalnės ir nuokalnės, vietomis siekiančios iki 12 laipsnių. Adrenalino lygį pakelia čia trys ilgos tiesiosios su staigiais stabdymo taškais bei greita vidurinė atkarpa, kuri reikalauja vairuotojo tikslumo. Austrijoje viešintys Lietuvos nuomonės formuotojai turėjo galimybę sėsti prie F4 klasės bolido vairo.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Edvinas Krupinskas patyrė ekstremaliausia gyvenimo iššūkį

Edvinas Krupinskas jautėsi kaip kompiuteriniame žaidime

Nuomonės formuotojas Edvinas Krupinskas džiaugėsi galimybe išbandyti trasą ir neslėpė – iš pradžių buvo labai baisu, bet paskui azartas perėmė viršų: „Kai aplenki kitą bolidą ir paspaudi šiek tiek greičiau – adrenalinas tiesiog užplūsta. O kai pravažiuoji pro tą garsųjį „Red Bull“ užrašą ir ant vairo pamatai laiką, jautiesi kaip kompiuteriniam žaidime. Žiauriai faina patirtis“.

Televizijos laidų ir renginių vedėja Laura Dragūnaitė įspūdžius prisimena su šypsena – net ir po nedidelio incidento jos entuziazmas neišblėso:

„Vieną ratą tikrai pravažiavau – ir taip važiavau, kad net ketvirta pavara! Aš trasoj viena – nežinau, kur visi kiti dingo. Būčiau laisvai įveikusi visus ratus, bet per ausinę pasakė „Go to the pits“, o ten kelias buvo užstatytas – užgesau. Bet buvo žiauriai gerai!“

Padarius žalą bolidui bauda nuo 5000 eurų

Dainininkė Simona Nainė neslepia, kad iš pradžių jautėsi nedrąsiai: „Prigąsdino, kad jei ką nors padarysim bolidui – teks atseikėti daug pinigų. Tai važiavom atsargiai, bet vis tiek spėjom pajusti azartą. O už tai, kad pavyko gerai pasirodyti kaip vairuotojams, gavome ir papildomą prizą – galimybę pralėkti „Porsche 911“. Pasiekėme net 150 km/h greitį!“