To nepadarę savo kieme galite gauti ir 600 eurų baudą: ar žinojote?

Tad specialistai dalijasi, kaip teisingai gyventojams tvarkyti lapus ir kiek tai kainuoja.
Kodėl svarbu tvarkyti nukritusius lapus?
Kiekvieno žemės sklypo valdytojas yra atsakingas už atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą, o į tai įeina ir lapų sugrėbimas bei išvežimas.
Tad bet kur palikti maišus, prikimštus lapų, draudžiama – tai yra viešosios tvarkos pažeidimas. Taip pat negalima lapų palikti ir tiesiog krūvoje.
Kaip anksčiau naujienų portalui tv3.lt komentavo Vilniaus ir Kauno susivienijimų „Sodai“ atstovai, palikus sugrėbtą krūvą, susidaro palankios sąlygos veistis parazitams ir įvairių ligų sukėlėjams, kurie tarp lapų randa šilumą.
Dėl lapų sluoksnio iššunta veja. O pavasarį parazitai persikelia į vaismedžius, tad nukenčia tiek jie, tiek derlius.
Vilniaus miesto savivaldybė pabrėžia, kad žaliąsias atliekas (taigi – ir nukritusius lapus) yra griežtai draudžiama mesti į komunalinių atliekų ar kitus nepritaikytus konteinerius.
O „Kauno švara“ papildo, kad lapų negalima palikti polietileniniuose maišuose šalia gatvės, šalia konteinerių, šalikelėse ir kitose tam neskirtose vietose.
Anot specialistų, privačių sklypų savininkai tvarkydami lapus turi 2 pasirinkimus: arba juos kompostuoti, arba sudėti į tam skirtus didmaišius, arba išvežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikšteles (Atliekų priėmimo vietų žemėlapis arba Lietuvoje veikiančių žaliųjų atliekų surinkimo aikštelių interaktyvus žemėlapis).
Baudos dėl netinkamo atliekų tvarkymo
Specialistai vardija, kad už netvarkingai paliktas bet kokias (stambiagabarites, statybines, žaliąsias ir kt.) atliekas ar netinkamą jų tvarkymą asmuo įspėjamas arba jam taikoma bauda nuo 20 iki 140 eurų. Nusižengus pakartotinai, skiriama 140–600 eurų bauda.
Klaipėdos savivaldybė neslepia, kad pasitaiko atvejų, kai tvarkomose teritorijose laiku nesugrėbiami ir nepašalinami nukritę lapai. Tačiau paprastai po raginimo teritorijos būna sutvarkomos.
Anot atstovų, taip pat pasitaiko, kai tam tikros teritorijos kurį laiką nėra tvarkomos – jose susikaupia ne tik lapai, bet ir įvairios atliekos.
Tokiais atvejais, jei į įspėjimus susitvarkyti nereaguojama, gali būti taikoma minėta bauda iki 600 eurų: „Pažeidimai fiksuojami naudojant vaizdo fiksavimo priemones.“
Klaipėdos savivaldybė priduria, kad miesto teritorijoje, išskyrus tam skirtas vietas, taip pat yra draudžiama deginti medžių šakas, lapus, žolę ir kitas atliekas.
Aplinkos apsaugos departamentas aiškina, kad žaliąsias atliekas leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas, kai nėra galimybių jų kompostuoti ar kitaip panaudoti.
O, nusprendus biologiškai skaidžias atliekas deginti, būtina laikytis aplinkosaugos reikalavimų.
Pvz., sausą žolę, nendres, nukritusius lapus, šiaudus, laukininkystės, daržininkystės, augalinės kilmės liekanas lauko sąlygomis leidžiama deginti tik surinktas (sugrėbtas) į krūvas ne arčiau kaip 30 metrų nuo statinių.
Nesilaikant šio reikalavimo gresia baudos nuo 30 iki 300 eurų.
Tai pat draudžiama deginti ražienas, nenupjautą ir nesurinktą (nesugrėbtą) žolę, nendres, javus, nenupjautus ar nenukirstus sumedėjusius augalus, kitaip gresia 50–350 eurų baudos.
Baigus deginti, smilkstančią ugniavietę privaloma užgesinti užpilant vandeniu, smėliu ir pan.
Vis tik pažeidimų tvarkant įvairias atliekas pasitaiko. Pvz., sostinėje pernai rugsėjį–spalį nubausti buvo 35, o šiemet per tą patį laikotarpį – 52 asmenys.
Atliekų kompostavimas ir išvežimas
Aplinkos apsaugos departamentas rekomenduoja sode ar darže susidarančias atliekas kompostuoti, išskyrus tuos atvejus, kai kompostavimas sąlygoja augalų kenkėjų plitimą.
Vilniaus savivaldybė aiškina, kad gyventojai savo sklypo ribose kompostuoti žaliąsias ir augalinės kilmės maisto atliekas turi kompostavimo dėžėje arba specialiai tam skirtoje sklypo vietoje, kuo toliau nuo gyvenamųjų pastatų, ne arčiau kaip 2 metrai nuo gretimų sklypų.
Klaipėdos miesto savivaldybė pridūrė, kad gyventojai kompostines gali gauti be jokio papildomo mokesčio.
Be to, visas žaliąsias atliekas Klaipėdos gyventojai (įskaitant daugiabučių namų gyventojus atstovaujančius administratorius) gali nemokamai pristatyti į Glaudėnų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę:
„Žaliųjų atliekų surinkimas ir tvarkymas yra įskaičiuotas į vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą, todėl papildomai gyventojams nekainuoja.“
Tuo metu Viniuje, neturint kaip kompostuoti atliekų savo kieme, gyventojai lapus turi vežti į žaliųjų atliekų surinkimo aikštelę.
Sostinėje iš vieno gyventojo per metus nemokamai priimama 1 000 kg (arba 3 kubiniai metrai) žaliųjų atliekų. Jas viršijus, atsiranda 4,97 euro įkainis.
Didmaišiai ir konteineriai lapams – kaip gauti?
Kaune tvarkant savo kiemus, sodus ar bendrijų teritorijas galima pasinaudoti nemokamais specialiais didmaišiais, skirtais būtent lapų surinkimui.
„Kauno švara“ pabrėžia, kad į šiuos maišus galima dėti tik lapus – šakų, pakuočių ar kitų atliekų ten krauti negalima.
Kaip gauti didmaišių? Tereikia atsiųsti laisvos formos prašymą el. paštu [email protected], nurodant:
- tikslų adresą, kur stovės didmaišiai;
- norimą didmaišių kiekį;
- kontaktinio asmens vardą, pavardę ir el. paštą;
- pridedant sakinį: „Apmokėjimą garantuojame.“
Klaipėdos savivaldybė nurodo, kad individualių namų gyventojai žaliųjų atliekų (įskaitant lapus) surinkimui naudoja individualius žaliųjų atliekų surinkimo konteinerius, kurie taip pat yra dalijami be papildomo mokesčio.
Savivaldybės atstovai pabrėžia, kad į individualius žaliųjų atliekų konteinerius augalinės atliekos metamos palaidos (nesupakuotos).
„Daugiabučių namų gyventojai sugrėbtus lapus gali sudėti į maišus (rekomenduojama – žalios spalvos) ir palikti prie kolektyvinių konteinerių.
Jei lapų – daugiau, daugiabučių namų administratoriai nemokamai gali užsisakyti specialius didmaišius arba didelės talpos konteinerius šių atliekų surinkimui“, – vardijo Klaipėdos savivaldybė.
Supakuotos žaliosios atliekos prie konteinerių Klaipėdoje paliekamos ne anksčiau kaip likus 1 d. iki jų išvežimo dienos pagal nustatytą grafiką.
Žaliosios atliekos surenkamos kartą per savaitę, o laikotarpiu nuo vasario 1 d. iki kovo 31 d. – ne rečiau kaip kartą per mėnesį.