„Sodroje“ – vieni skaičiai, o banke – kiti: kiek iš tiesų pensijos pinigų atgausite?

Socialiniame tinkle žmonės dalijosi nuotraukomis, kurioje „Sodra“ ir pensijų kaupimo bendrovės rodo visiškai skirtingas sumas, ir skundėsi, kad taip iki galo ir nesupranta, kiek pinigų sukaupė ir kiek jų galės atsiimti.
Gyventojai nesupranta, kiek pensijos sukaupė
Viena moteris anonimiškai pasidalijo, kad bankas rodo II pensijų pakopoje sukauptą 12,3 tūkst. eurų sumą, tuo metu „Sodra“ – vos 8,9 tūkst. eurų.
„Kaip suprasti? Kaip suskaičiuoti, kokią sumą galėsiu atsiimti? Banke – vieni skaičiai, „Sodroje“ – kiti. Kaip susigaudyti?“ – klausė gyventoja.
„Panašu, kad daugelis žmonių nesupranta (tarp jų – ir aš), kiek bus grąžinama SAVO pinigų. Toks vaizdas, kad specialiai žmonės yra klaidinami, bankai rodo vieną, „Sodra“ – kitą“, – jai pritarė komentatorius.
Gyventojai piktinosi, kodėl viskas taip komplikuota ir neaišku: „Vienur lyg rodo kažkokias „Sodros“ ir valstybės įmokas, kitur – kažkokius kursus ir vertes.
Nieko neišeina suprasti... Kodėl negali viskas būti paprastai parašyta – kiek sukaupėme, kiek atgausime ir pan.?“
Reaguodamas į gyventojų nusiskundimus naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, ką reiškia „Sodros“ ir pensijų kaupimo bendrovių rodomi skaičiai bei kaip tiksliai suskaičiuoti, kiek pinigų asmuo galės atsiimti.
Kokią informaciją gyventojai mato „Sodroje“
„Sodros“ Klientų aptarnavimo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jonaistė Jusionytė aiškino, kad kol kas savo asmeninėje „Sodros“ paskyroje galima pamatyti tik tą informaciją, kurią kaupia ir saugo „Sodra“.
Tuo metu pensijų kaupimo bendrovės (pvz., bankai) rodo tai, kas yra jų kompetencijoje.
Taigi, asmeninėje „Sodros“ paskyroje galite matyti:
- bendrą įmokų sumą (t. y. visos lėšos, pervestos į sąskaitą pensijų fonde iš asmens pajamų, „Sodros“ ir valstybės biudžeto);
- „Sodros“ įmokų dalį (t. y. „Sodros“ įmokos nuo sumokėto valstybinio socialinio draudimo (VSD) mokesčio, kurios buvo nuskaičiuojamos 2004–2019 m. laikotarpiu);
- savo įmokų sumą (t. y. asmens įmokos nuo algos, kurios nuo 2013 m. buvo savanoriškos šalia aukščiau minėtos „Sodros“ įmokos, o nuo 2019 m. visiškai pakeitė „Sodros“ įmokas);
- skatinamųjų įmokų iš valstybės biudžeto sumą (t. y. nuo 2013 m. kas mėnesį už žmogų pervedami 1,5 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio, kai žmogus moka įmokas į II pensijų pakopą ir savo lėšomis).
Kodėl skaičiai „Sodroje“ ir kaupimo bendrovėje skiriasi? Nes „Sodra“ šiuo metu neturi informacijos apie šių įmokų investavimo rezultatus, t. y. kiek tos įmokėtos sumos investuojant paaugo.
J. Jusionytė nurodė, kad tokią informaciją turi tik pensijų kaupimo bendrovė, kuri ir skelbia sukaupto pensijų turto vertę.
Kokią informaciją rodo pensijų kaupimo bendrovė?
Anot „Sodros“ atstovės, pensijų kaupimo bendrovės lange matote:
- kokiame pensijų fonde kaupiate;
- kiek fondo vienetų jums priklauso (aukščiau pateikto pavyzdžio nuotraukoje t. y. 6399,656);
- kokia yra vieneto vertė (pavyzdyje – 1,9 euro);
- sukaupto pensijų turto vertę (pavyzdyje – apie 12,3 tūkst. eurų), kuri apskaičiuojama kaip ankstesnių dviejų dydžių sandauga, t. y. 6399,7 vnt. x 1,9 euro.
J. Jusionytė paminėjo, kad pensijų kaupimo bendrovės dar rodo „Kursą“, „Vertę“, „Vertę eurais“ ir „Iš viso“.
Jos aiškinimu, kadangi pensijų fondų vienetų kaina yra skaičiuojama eurais, kursas yra lygus 1.
Tad atitinkamai ir eilutė „Vertė“ (anksčiau suskaičiuoti 12,3 tūkst. eurų) yra lygūs kursui. Padauginus 1 iš 12,3 tūkst. gauname tokią pačią sumą ir „Vertei eurais“.
„Kadangi langas yra standartinis visiems fondams, kuriuos bendrovė platina, tai tam tikra informacija (pvz., „Kursas“) gali trikdyti.
Jei kito fondo vieneto vertė yra, pvz., JAV doleriais, tada, įvertinus kursą, būtų apskaičiuojama vertė eurais. Bet dabar „Vertė“ ir „Vertė eurais“ yra lygios“, – dėstė specialistė.
Kiek pensijos pinigų galėsite atsiimti?
Tad kaip tiksliai žinoti, kiek asmuo iš viso sukaupė pinigų, įskaitant savo ir „Sodros“ įmokas, valstybės paskatą ir palūkanas?
J. Jusionytė nurodė, kad ši suma matoma pensijų kaupimo bendrovės informacijoje kaip „Vertė“, „Vertė, EUR“ ir „Iš viso“.
Kiek yra būtent gyventojo pervestų pinigų (atskaičiuotų nuo algos), rodo „Sodros“ eilutė „Mano įmokų suma“.
Kiek prie gyventojo sukauptos pensijų sumos prisidėjo „Sodra“, matoma „Sodros“ lange „Sodros įmokų dalis“.
Kiek prie asmens sukauptos sumos prisidėjo valstybė, rodo „Sodros“ eilutė „Skatinamųjų įmokų iš valstybės biudžeto suma“.
O kokią tiksliai sumą gyventojas gautų pasitraukęs iš II pakopos pensijų kaupimo?
Norint ją sužinoti, iš kaupimo bendrovės skelbiamos „Vertės“, „Vertės, EUR“ ar „Iš viso“ (pavyzdyje – iš 12,3 tūkst. eurų) reikia atimti „Sodros“ ir valstybės įmokas (minimu atveju atitinkamai 1 133,64 ir 1 297,35 euro).
Rezultatas (šiuo atveju – apie 9,8 tūkst. eurų) ir bus suma, kurią, preliminariais duomenimis, žmogus galės atsiimti, kalbėjo „Sodros“ atstovė.
„Duomenys yra preliminarūs, nes iki to laiko, kai žmogui bus pervestos lėšos nutraukus kaupimą, dar bus ir papildomai įmokų įmokėta (jei nesustabdys įmokų mokėjimo).
Ir fondo vieneto kaina keisis (atitinkamai, keisis ir sukaupto pensijų turto vertė)“ – komentavo pašnekovė.
Netrukus visą pensijų informaciją turės „Sodra“
J. Jusionytė pranešė, kad šiuo metu „Sodra“ kaip tik atnaujina informacijos pateikimą gyventojo paskyroje, kad žmonės vienoje vietoje galėtų matyti visą informaciją apie savo sukauptas lėšas.
Ji paminėjo, kad šiems pakeitimams atlikti buvo reikalingi ir teisės aktų pakeitimai, kurie įpareigotų pensijų kaupimo bendroves teikti asmens duomenis „Sodrai“.
„Kadangi pensijų kaupimo bendrovės turės teisėtą pagrindą „Sodrai“ teikti informaciją apie gyventojo sukauptą pensijų turtą, detali informacija apie kaupimą (įskaitant ir informaciją apie žmogui išmokamą turto dalį, ir apie į „Sodrą“ pervedamą dalį) bus pateikiama nuo 2026 m. sausio 1 d.
Taip pat atnaujinama ir prognozuojamos pensijos skaičiuoklė, kurioje žmogus galės pasirinkti scenarijų „Noriu pasitraukti iš kaupimo“ ir pasiskaičiuoti tokio sprendimo rezultatus.
Taip pat rengiame detalius paaiškinimus apie šiuos pakeitimus, kurie turėtų pasirodyti ne vėliau kaip gruodžio mėnesį“, – vardijo specialistė.
Ji pridūrė, kad bet kuriuo atveju nereikia skubėti priimti sprendimą ir teikti prašymą.
Prašymus dėl kaupimo nutraukimo savo pensijų kaupimo bendrovei teikti bus galima tik nuo 2026 m. sausio 1 d. ir iki pat 2027 m. gruodžio 31 d.
„Be to, visi prašymai, pateikti per ketvirtį (pvz., nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d.) bus vykdomi vienu metu.
Todėl nėra skirtumo, ar prašymas bus pateiktas sausio mėnesį, ar kovo – abiem atvejais prašymai bus įvykdomi tomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu metu“, – atkreipė dėmesį J. Jusionytė.
